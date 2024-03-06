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英國王室︱凱特王妃手術後首次露面　現身母親座駕粉碎「陰謀論」

育兒資訊 12:17 2024/03/06

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凱特王妃手術後首次露面，被媒體拍攝到現身母親座駕。（法新社）

【英國王室/凱特王妃/威廉王子/綠色癌症/克隆氏症】英國凱特王妃（Kate Middleton）自今年1月入院接受腹部手術後一直神隱，早前有外媒指，她留院兩星期後已返回家中靜養，但外界仍傳出不少「陰謀論」謠言。有美國媒體拍攝到凱特外出的照片，是她術後首次被公開發現。

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凱特戴墨鏡精神尚可

據美國八卦媒體TMZ於當地時間周一（4日）發布凱特王妃的最新照片，指照片在上午9時前拍攝，地點在溫莎堡附近。從照片中所見，凱特戴著太陽眼鏡，坐在媽媽Carole Middleton駕駛的奧迪名車副駕。而凱特自1月底出院以來，以倫敦以西的溫莎附近一所「阿德萊德小屋」作為靜養地點。

不過，基於隱私理由，不少英國媒體拒絕發布有關照片，英國獨立電視台（ITV）王室新聞編輯Chris Ship在社交平台X表示，凱特目前仍處於靜養期，基於尊重她的私隱，決定不會發布有關照片。

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外媒稱3子女幫忙做家務

近日不少外媒紛紛報道凱特的近況，綜合外媒報道，凱特的媽媽Carole Middleton及保母，都有到凱特的家中照顧她。而3子女都很乖巧，除了幫忙做家務，更給媽媽講他們喜歡的故事書、幫她斟茶等。報道更指凱特有孩子的陪伴，精神就會好。

凱特今年1月入院接受腹部手術後，英國王室公布她的休養期長達3個月，預計復活節後才能回歸王室公務，期間「只會提供重大更新」，並澄清凱特不是患癌症，引起網民議論紛紛，外媒猜測凱特可能患有「綠色癌症」之稱的克隆氏症（Crohn's Disease）。

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責任編輯：王明芳

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