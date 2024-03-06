安樂死｜履行漸凍人遺願　日醫生收$6.8萬助安樂死　一動機罪成判刑18年

【安樂死/漸凍人】患上不治之症或容易讓人失去生存意志。日本一名醫生收到一名女漸凍人委託將其安樂死，並收取6.8萬港元作為殺人報酬。法官指斥他美其名為罕病病人「安樂死」，事實上為錢殺人，3月5日被判處18年有期徒刑。

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綜合日媒報道，現年45歲日本醫生大久保愉一不時會在其社群媒體發表支持安樂死的言論，並因此認識當年51歲患肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱「漸凍人症」）的女病人林優里。2019年11月，林優里因罹患漸凍症，全身只剩眼球與眼瞼能動而萌生結束生命的念頭，故向大久保愉一提出尋死的念頭，希望可協助其「安樂死」。大久保愉一答應，且夥同另一位醫生山本直樹聯手，一同履行委託。

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漸凍人買兇尋死

事發當天，林優里告知看護以「有熟人來」為藉口，讓二人順利進入家中。二人透過胃造口術注射致命劑量的藥物，將林優里致死。過了約15分鐘後，二人離開房間。看護隨後走進林優里的房間，發現她已經意識不清，送院後證實不治。死者家人表示，原以為她是因病情突然惡化而離世。豈料，醫生在她體內發現非平常服用的藥物，因此向警方報案。當地警方隨即展開調查，翻查閉路電視錄像拘捕大久保愉一和山本直樹二人，更在其銀行帳戶發現女死者生前匯入130萬日幣（約6.8萬港元）作為報酬。

聲稱為完成死者遺願 遭斥為錢殺人

大久保愉一承認自己下毒殺害林優里，但他抗辯時指，自己的行為是「實現死者心願」，意圖將殺人一事合理化。其律師亦表示，死者因失去求生意志才萌生尋死念頭，若大久保愉一被定罪，就等同違背日本《憲法》第13條保障個人尊嚴與自我決定的原意。

檢方反駁指，大久保愉一並非死者的主診醫生、或漸凍人症專科醫生。他接受死者的安樂死委託後，在沒有深入掌握其病史與症狀，事前亦沒有與其家人商討的情況下，收到報酬後就在短時間內殺害對方。法官指控他利用為罕病者安樂死合理化殺人，為錢殺人而非為死者著想，3月5日判處他「囑託殺人」罪名成立及18年有期徒刑。

漸凍人症患者多在3-5年內死亡

據香港罕見疾病聯盟資料顯示，漸凍人症的學名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（MND），屬於一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳與環境毒素有所關聯，當中約10%的漸凍症患者是因遺傳導致。

在患病率方面，男性比率會較女性高，比率是1.75：1，而發病的年齡中位數為62.2歲，極少數家族遺傳患者可能提早至20-30歲發病，平均3至5年會進展至呼吸衰竭而死亡。主要病徵包括:

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漸凍人症是不治之症

那漸凍人症能夠根治嗎？根據香港神經肌肉疾病學會資料，漸凍人症目前沒有根治或證實有效的神經重生方法，現階段的醫學研究暫時提供兩種藥物，透過口服和注射藥物的形式輕微減緩疾病惡化，以延長患者壽命，但都不能改善患者的生活質素或症狀。醫生可透過其他方法，例如：處方治療肌肉痙攣、流口水、睡眠問題、疼痛和抑鬱症等的藥物、無創呼吸輔助法、使用餵食管、或是安排使用拐杖和溝通儀器等，以輔助患者日常生活，紓緩症狀及生活上的不便。

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責任編輯：羅嘉欣