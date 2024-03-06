【屋苑大維修】柴灣樂翠臺斥資逾億元維修　居民不滿法團批「天價維修」拒讓工人開工

▲ 有居民不滿屋苑進行維修工程費用高達億元，一度與進入屋苑的工人對峙。（曾秋文攝）

柴灣樂翠臺發生屋苑維修爭議，有居民不滿屋苑進行維修工程費用高達億元，一度與進入屋苑的工人對峙，日前更需報警求助。由於居民與屋苑法團未能達成維修費用及保險等共識，有居民自發在屋苑入口站崗，以防有工人繼續進行工程。

記者今日（6日）到場發現仍數十名居民在屋苑入口戒備，而屋苑內則放有竹棚等工具。據其中一名居民余先生表示，他在樂翠臺居住已20年，不滿屋苑的維修價錢高達1億7百萬元，他形容簡直是「天價維修」。縱然居民多番反對，甚至土地審裁處已判決大廈法團需在業主大會再進行維修商議，但法團仍繼續容許工人開工，令部分居民大感不滿。

TOPick記者曾嘗試聯絡屋苑法團主席瞿先生，惜暫時未能成功。

記者亦正向市區重建局作出提問，了解該屋苑的維修保養跟進情況，正待回覆。

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記者：曾秋文