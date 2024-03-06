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【車cam直擊】城巴銅鑼灣逆線行駛　亮起死火燈後仍向前駛

社會 12:16 2024/03/06

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城巴銅鑼灣逆線行駛，亮起死火燈後仍向前駛（FB車cam L(香港群組)影片截圖）

銅鑼灣鬧市有巴士逆綫行車。網上流傳車Cam影片，顯示昨日（5日）晚上近7時，一輛沒載客的雙層城巴，逆綫駛入銅鑼灣禮頓道往高士威道方向的三綫單程路。其後車長發覺行錯綫，打開死火燈後，仍繼續將巴士駛前，當車潮迎面駛至時才停靠在路旁，幸事件中未有釀成交通事故。

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涉事城巴沿禮頓道往邊寧頓街方向行駛，駛至加路連山道一燈位時，疑不熟悉路綫，逆綫駛入禮頓道往高士威道方向的三綫單程路。隨後城巴車長發現行錯路，便亮起死火燈，但仍向前駛，及後大批車輛迎面駛至，城巴才停在路旁。

城巴公司回覆傳媒查詢指，3月5日（周二）傍晚約7時，城巴一輛非營運巴士駛至禮頓道時，誤入有關行車綫。城巴已就事件即時進行內部調查，及暫停涉事車長的駕駛職務，會全面配合警方調查。發言人強調，城巴一直將巴士安全置於首位，要求車長必須遵守交通規則，並致力提升車長、顧客及其他道路使用者的安全意識。

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記者：陳麗娜

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