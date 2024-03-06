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人夫外遇︱好爸爸帶5歲兒出遊韓國　回家後孩子1句童言揭偷食真相

家事百科 19:57 2024/03/06

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好爸爸帶5歲兒出遊韓國，回家後孩子1句話讓人妻揭偷食真相。（《幕後玩家》劇照）

太太在家照顧小朋友已非常辛苦，丈夫若趁機帶小三一同去旅行，更讓人無法接受。近日一名人妻在社交平台發文，指老公帶著孩子到韓國遊玩5天，回來後，孩子無意的1句話，讓事主懷疑老公有出軌之嫌。事件曝光後，網民紛紛建議離婚。

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該民人妻在Dcard以「老公帶著小孩和小三出國玩…」為題發文，表示結婚5年來，老公一直都是公認的好爸爸，夫妻二人生活雖平淡，但也算是家庭和樂。日前老公與同事相約到南韓旅遊，事主因工作關係無法出遊，便讓老公帶著孩子出國。沒想到回來後，孩子的一句說話，讓她懷疑老公有小三。

媽咪，我這幾天都和ＸＸ阿姨還有爸爸睡。

事主崩潰直呼「老公完全沒有跟我說這件事！」，為了釐清事件，她詢問丈夫為何會跟女同事同房，對方不以為意解釋「女同事自己去，為了省房間錢就住一起」，同時強調當中沒有發生任何事。面對老公一副理所當然的樣子，讓事主感到不可思議。

事主進一步透露，自己先前見過這位女同事，對方也有交往多年的男朋友，但這情況依然使她難以接受。事主又解釋，之所以懷疑老公偷食，是因為早前老公參與工作相關的活動，從早上6點忙到晚上11點才回家，隔天與朋友聚餐時，才得知老公載著同住酒店的女同事回家，不過老公並不承認這回事，令她不僅慨嘆：

總覺得眼前這個最熟悉不過的家人，已經不是我認識的先生了…

事件曝光後，引來大批網民留言建議離婚，又表示事主老公的行為太過明顯，孩子在都已經敢同房，不敢想像沒有人在的話會發生甚麼事。

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責任編輯：王明芳

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