王菀之《初回限定》音樂會· 澳門站以歌會友　Ivana：可以嘅話要選擇善意

王菀之（Ivana）的《初回限定》音樂會·澳門站日前於威尼斯人劇場館舉行，Ivana以歌會友，整個音樂會沒有和音與舞者，只透過燈光、著名音樂人Edward Chan 領軍的5人樂隊現場伴奏下，Ivana以空靈透徹的歌聲，帶動全場1600觀眾過了兩小時難忘的音樂旅程。



Ivana《初回限定》世界巡迴音樂會，以分享她入行的音樂為題，在連唱了《Love Has It All》、《詩情》及《小俠》後，Ivana先與澳門歌迷打招呼，說：「呢個場好大，我記得我喺呢到睇過《天鵝湖》，多謝大家嚟到我第13場《初回限定》，澳門朋友大家好！多謝大家咁多年支持我嘅音樂，我唔鍾意用出咗道幾多年咁講，我想話用我創作咗幾多歌，即係會好有資歷咁，多謝大家！」隨即令台下歌迷發笑，完美展現了Ivana式的幽默。

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王菀之為歌迷挑選歌單



既然不想用「回顧」，Ivana就笑言音樂會是以「分享」出發，用心為歌迷挑選歌單，在自彈自唱以感恩為題的新歌《Shattered》時，Ivana就深情分享創作心得，說：「喺地球唔同角落，有啲人嘅生活會好悲慘，好刻苦，我寫呢首歌係想提醒自己，可以嘅話要選擇善意。」

隨即Ivana開始彈奏，但彈奏了兩粒音，突然叫停：「Sorry等等先，出咗事個琴，唔好意思變咗disco⋯⋯我鋪墊咗咁耐個氣質入位宜家落咗disco，呢10秒大家抹咗佢。」繼而Ivana深情重講了分享尾段部分，可見Ivana對演出的認真、對自己的嚴格要求。

▲ 王菀之（Ivana）的《初回限定》音樂會·澳門站

邀全場觀眾一齊跳



《初回限定》音樂會是Ivana分享自入行以來的感受和音樂路，有她創作的深情慢歌，自然唔少得也有她創作的快歌，在唱《沉默的士高》和《波點女皇》時，Ivana邀請全場觀眾一齊跳，台下亮起手機燈，氣氛熾熱。

Ivana在一口氣完成了20首作品後，正式為《初回限定》音樂會・澳門站寫上圓滿句號，接著巡演會在蘇州、北京、南寧等地，尾站會在吉隆坡作結。

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