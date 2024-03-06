  • 23°C
香港時間 : 2024306日 (週三) 13:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【法院走犯】販毒男2萬元賄保釋犯「調包」離開法院　兩男認罪囚30及24個月官斥目無法紀

社會 12:43 2024/03/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

販毒男2萬元賄保釋犯「調包」離開法院，兩男認罪囚30及24個月官斥目無法紀。（資料圖片）

西九龍裁判法院2023年發生犯人掉包事件，1名須還押的販毒案疑犯，涉在警方羈留倉，買通涉襲擊罪獲保釋的無業男交換手帶後逃離法院。兩男今（6日）於區域法院承認妨礙司法公正罪和逃離合法羈押等4罪，法官斥被告目無法紀，嚴重妨礙司法公正，行為非法腐敗，判涉販毒被告囚2年半，另一被告判囚2年。

被告陳樹華（38歲，售貨員）及林景浩（26歲，無業），今同承認作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，陳另承認使用屬於他人的文件罪及從合法羈押逃離罪，以及將文件轉讓給他人罪。

法官王詩麗引述兩被告求情指，陳稱非常焦急取回他所涉販毒案的清白證據，忽發奇想使用錯誤的方法，與林交換手帶和取去林的文件外出。林求情則指，他聽聞陳有黑社會背景，若不答應交換身分恐遭報復，另因心軟陳的狀況，遂答應交換身分。

法官指，兩被告一同作出一連串妨礙司法公正行為，當中涉及金額不小的利益輸送，雖然林最終沒有獲得報酬，但兩人同意了參與非法腐敗行為。法官斥兩人目無法紀，嚴重妨礙司法公正，行為非法腐敗，若非警方在數天後拘捕涉販毒案的陳，陳便得以逃之夭夭，分別判陳監禁30個月，林監禁24個月。

案情指， 2023年4月10日，陳和林分別因涉販毒罪及襲擊罪於西九龍裁判法院出庭應訊，陳須還押至6月再訊，林則獲准保釋。

兩人出庭後被安排在警察羈留倉，陳先向1名警員冒認林及展示林的保釋文件，警員檢查陳的身分識別手帶後，帶陳到接待處取屬於林的拘留人士財物。其後2名警員曾核對陳的樣貌和林的申請身分證收據上的相片，均認為相似，陳成功取得保釋離開。

同日下午，警方發現應已獲保釋的林仍在羈留倉，林被要求出示身分證明文件時稱已交給同倉犯人，林因而被捕。林稱陳答允給他2萬元作為交換身分的報酬，陳指示林致電1個電話號碼收錢。

林其後於錄影會面稱從未致電該號碼，故收不到報酬。案發後3天，陳亦在街上被警員截查被捕，陳稱想搜集證據證明其於販毒案是清白，才誤導警方及逃離羈押。

翻查資料，林在2023年6月已就襲擊罪被判囚6周。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱培育學界飛魚小太空人減測考調節功課量　沙呂小校長：潛能帶動學習

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣

相關文章

【九龍城父子墮樓】58歲父疑因財困掟子落樓走上絕路　心理學家籲多關心身邊人
18:52 2024/03/05
【九龍城父子墮樓】58歲父疑因財困掟子落樓走上絕路　心理學家籲多關心身邊人
【珍惜生命】落馬洲護老院男院友自縊　送院搶救不治
今日 09:10
【珍惜生命】落馬洲護老院男院友自縊　送院搶救不治
【珍惜生命】荃灣三棟屋村男子上吊　送院搶救不治
今日 09:42
【珍惜生命】荃灣三棟屋村男子上吊　送院搶救不治
【珍惜生命】沙田博康邨男子墮樓　當場證實不治
今日 10:13
【珍惜生命】沙田博康邨男子墮樓　當場證實不治
【盜竊案】馬鞍山區內單車連環失竊　2男賊被捕
今日 10:27
【盜竊案】馬鞍山區內單車連環失竊　2男賊被捕

你可能感興趣

【九龍城父子墮樓】58歲父疑因財困掟子落樓走上絕路　心理學家籲多關心身邊人
18:52 2024/03/05
【九龍城父子墮樓】58歲父疑因財困掟子落樓走上絕路　心理學家籲多關心身邊人
【珍惜生命】落馬洲護老院男院友自縊　送院搶救不治
今日 09:10
【珍惜生命】落馬洲護老院男院友自縊　送院搶救不治
【珍惜生命】荃灣三棟屋村男子上吊　送院搶救不治
今日 09:42
【珍惜生命】荃灣三棟屋村男子上吊　送院搶救不治
罪案 法官 九龍 售貨員

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載