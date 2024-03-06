【法院走犯】販毒男2萬元賄保釋犯「調包」離開法院　兩男認罪囚30及24個月官斥目無法紀

▲ 販毒男2萬元賄保釋犯「調包」離開法院，兩男認罪囚30及24個月官斥目無法紀。（資料圖片）

西九龍裁判法院2023年發生犯人掉包事件，1名須還押的販毒案疑犯，涉在警方羈留倉，買通涉襲擊罪獲保釋的無業男交換手帶後逃離法院。兩男今（6日）於區域法院承認妨礙司法公正罪和逃離合法羈押等4罪，法官斥被告目無法紀，嚴重妨礙司法公正，行為非法腐敗，判涉販毒被告囚2年半，另一被告判囚2年。

被告陳樹華（38歲，售貨員）及林景浩（26歲，無業），今同承認作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，陳另承認使用屬於他人的文件罪及從合法羈押逃離罪，以及將文件轉讓給他人罪。

法官王詩麗引述兩被告求情指，陳稱非常焦急取回他所涉販毒案的清白證據，忽發奇想使用錯誤的方法，與林交換手帶和取去林的文件外出。林求情則指，他聽聞陳有黑社會背景，若不答應交換身分恐遭報復，另因心軟陳的狀況，遂答應交換身分。

法官指，兩被告一同作出一連串妨礙司法公正行為，當中涉及金額不小的利益輸送，雖然林最終沒有獲得報酬，但兩人同意了參與非法腐敗行為。法官斥兩人目無法紀，嚴重妨礙司法公正，行為非法腐敗，若非警方在數天後拘捕涉販毒案的陳，陳便得以逃之夭夭，分別判陳監禁30個月，林監禁24個月。

案情指， 2023年4月10日，陳和林分別因涉販毒罪及襲擊罪於西九龍裁判法院出庭應訊，陳須還押至6月再訊，林則獲准保釋。

兩人出庭後被安排在警察羈留倉，陳先向1名警員冒認林及展示林的保釋文件，警員檢查陳的身分識別手帶後，帶陳到接待處取屬於林的拘留人士財物。其後2名警員曾核對陳的樣貌和林的申請身分證收據上的相片，均認為相似，陳成功取得保釋離開。

同日下午，警方發現應已獲保釋的林仍在羈留倉，林被要求出示身分證明文件時稱已交給同倉犯人，林因而被捕。林稱陳答允給他2萬元作為交換身分的報酬，陳指示林致電1個電話號碼收錢。

林其後於錄影會面稱從未致電該號碼，故收不到報酬。案發後3天，陳亦在街上被警員截查被捕，陳稱想搜集證據證明其於販毒案是清白，才誤導警方及逃離羈押。

翻查資料，林在2023年6月已就襲擊罪被判囚6周。

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記者：陳曉欣