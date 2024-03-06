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【自編自導】涉安排案件由還押犯提供線索申減刑　5人被控妨礙司法公止准保保釋3月再訊

社會 12:55 2024/03/06

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女被告劉臻頤（左、黑衫者）。（梁錦麟攝）

荔枝角收押所的還押犯涉收取共150萬元，與同黨安排他人管有非法槍械、炸藥或毒品，再由另外兩名還押犯向警方提供線索，以便兩人就其案件申請減刑。涉案5名男女被控2項串謀妨礙司法公正及1項洗黑錢罪，今（6日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，以待區域法院轉介文件，裁判官將案件押後至3月28日再訊，各被告准以現金1至2萬元保釋，其間不得離港。

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5名被告為王珏琛（39歲），報稱無業，案發時為荔枝角收押所還押犯；女被告劉臻頤（27歲），報稱商人；關宇軒（24歲），溫展鵬（27歲）及女被告鄭樂琳（24歲），3人均報稱無業。

案件今提堂，控方申請押後案件，以準備區域法院轉介文件。5名被告圴申請保釋，除溫外，控方均不反對各被告保釋。裁判官聽取陳詞後，批准各被告保釋候訊，其間不得離港及每天須到警署報到，鄭需支付1萬元現金，其餘被告則需支付2萬元；惟王因另案須續被還押。

王、劉及關同被控2項串謀妨礙司法公正，控罪指，他們於2021年9月18日至2022年5月31日在香港，一同串謀和與陳逸衡、李觀浩Hugo及其家人串謀妨礙司法公正，即統籌和安排在不知名的處所藏匿非法槍械、炸藥或危險藥物；安排原本不會身處該處所的人身處該處所；由陳及李向警方提供資料，以期導致在該處所拘捕該人和檢獲該些非法槍械、炸藥或危險藥物；便利陳及李各自在高等法院刑事案中申請減刑；陳其後被裁定搶劫等罪罪成，李則被裁定1項販運危險藥物罪罪成；陳、李家人分別為上述安排向王支付25萬元及125萬元。

溫及鄭則同被控1項洗黑錢罪，控罪指，他們於2022年5月24日至31日，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即現金31.9萬元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

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記者：梁錦麟

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