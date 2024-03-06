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姊妹情深︱年幼小姊弟遇火災嚴重燒傷　母親與4姨媽齊剃光頭捐皮膚植皮

家事百科 13:45 2024/03/06

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2位姨媽、2位姨姨及母親，齊齊剃光頭救一對小姊弟。

【火災/燒傷/植皮】內地一對6歲和4歲的小姊弟早前因為一場火災導致嚴重燒傷，需要進行植皮手術，而兩姊弟的媽媽及4位阿姨一同剃光頭，捐出皮膚予他們植皮，她們指「只要能救孩兒，要什麼我們都給。」

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據內地傳媒報道，來自山東省臨沂市的一對小姊弟在一場火災中嚴重燒傷，父親王先生表示事發在2月19日晚，當時因為大人正在忙碌，而一對小姊弟就先回房睡，至20日凌晨3時許，妻子發現房間溫度比較低，就打開房間的暖氣。約20分鐘後，房間突然陷入火海，妻子衝入房救孩子，而他尋找滅火器材試圖滅火。

兩姊弟獲救後，均嚴重受傷，處於昏迷狀態。兩姊弟足足昏迷了5日，還沒有脫離危險期。而王先生表示，姊弟除了嚴重燒傷，還吸入一氧化碳中毒。2月25日，他們將孩子轉到北京一間醫院接受治療。

小姊弟在火災中嚴重燒傷。(網上圖片)

姊弟一氧化碳中毒

據臨沂市人民醫院的診斷書顯示，6歲女兒可可（化名）的入院診斷為「呼吸道燒傷、急性呼吸窘迫綜合症、呼吸衰竭、急性肺水腫、多臟器功能衰竭、急性腎衰竭、多處三度燒傷等」，4歲弟弟蛋蛋（化名）的入院診斷為「呼吸道燒傷、急性呼吸窘迫綜合症、呼吸衰竭、急性肺水腫、一氧化碳中毒、多臟器功能衰竭、多處燒傷等」。

五姊妹未剃頭前。(網上圖片)

五姊妹齊剃光頭

姊弟的母親在家中排行第三，上有兩個家姐，下有兩個妹妹，五姊妹決定為了救兩名孩子齊齊剃光頭，捐出皮膚給可可做手術。她們說「只要能救孩兒，他們要什麼，我們都給。」而其他的親人都做了檢查，只有祖母和她們五姐妹與可可匹配，但老人年紀太大了。取皮時，她們注射了麻醉藥，但手術後還是非常痛。目前，其他姐妹暫時回了山東老家。有指，可可已完成植皮手術，目前正在醫院ICU住院，而蛋蛋還沒有甦醒。

姊妹情深，希望一對小姊弟早日康復。(網上圖片)

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責任編輯：王明芳

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