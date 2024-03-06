凍齡女神丨53歲酒井法子抵港宣傳　超凍齡外貌震撼機場保養3招大公開

【酒井法子/演唱會/等你說愛我/同一屋簷下/日本/減肥/keep fit/修身】曾演出多部經典日劇《等你說愛我》、《同一屋簷下》的53歲日本女星酒井法子，為宣傳7月會在香港舉辦個人演唱會，特意於本月5日專程抵港，並獲多名粉絲接機。當日以一身黑白配造型亮相的她，看上去狀態極好，肌膚不但仍十分水潤，更未見有一絲歲月痕跡，令外界均忍不住驚嘆她凍齡有道。

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酒井法子抵達香港，準備展開3天2夜的宣傳行程，她一步出接機大堂時，即有不少粉絲高呼她的名字，而一向親民的她亦相當「識做」主動走近粉絲面前幫她們簽名和影合照。她在接受媒體訪問時更表示儘管搭早機抵港，但絲毫沒有倦意，因為看到這麼多粉絲在等待自己，真的感到很感動。

「真的很感動，一點也不覺得累，5年沒來香港，很想念大家。」

當日身穿白恤衫配黑色短褲和黑絲襪的型格造型，令其苗條身材展露無遺，而她臉上飽滿水潤的肌膚笑起來更宛如少女，完全看不出任何老態。事實上，出道多年的酒井法子，憑著過去多首經典日劇及主題曲，一直熱度不減，亦是不少男性心目中的女神。

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凍齡3招

酒井法子過去接受訪問時，亦曾大方分享其凍齡心得，指自己養身也養心，十分著重飲食及經常做瑜珈之餘，亦非常著重精神健康，從不讓自己閒著。

1.熱瑜珈、重訓：酒井法子最初是想瘦身而開始運動，但之後發現運動會令整個體態變得健康，於是多年前開始每天會做熱瑜珈、重訓、舞蹈課程等，一刻都閒不下來。

2.大量水分與天然食材：除了提升生活品質的運動習慣，酒井法子，每天都會飲大量的水，為了維持、鍛鍊肌肉，亦會飲用蛋白粉、有機水果、豆漿及人參汁的混合飲品，又會多食對身體有益處的魚、肉、蔬菜、玄米等。此外，晚上則盡量減糖減澱粉攝取。

3.充實心境 : 酒井法子表示50歲以後，對她而言更像是一個新的里程碑，而漫漫人生中所有的不順遂，都像是動力一樣向前推進，即便上了年紀，心理依舊活得很年輕。

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責任編輯：羅嘉欣