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回南天潮濕｜家居牆壁地板出水易跣倒　必學9招低成本吸濕去霉大法

休閒消費 16:27 2024/03/06

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回南天潮濕，9大家居低成本吸濕去霉大法。

驚蟄過後本港多區持續濕度錄得90%，甚至高達100%，將軍澳更是「潮濕重災區」，市民不難發現屋內地板、天花板、牆身出水點和霉菌，家長更要留意活潑的小孩會因地滑而跣倒。裝修佬有9大家居低成本吸濕去霉大法，建議家長可在拖地時，加入一樣家中必備天然又安全的食材，地板自然乾得快。

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裝修佬指，回南天的原因與冷空氣剛離開，天氣開始回暖，但地面溫度依然較低有關。

這時如果天氣潮濕，空氣的相對濕度在90%以上時，室外的暖濕氣流進入室內，遇到溫度較低而又光滑不吸水的地面時，便凝結成水，大量聚集在地板、牆身上之後就產生潮濕現象，情況像流汗一樣。

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1.食鹽暖水拖地 

拖地前用約40°C暖水，加入1匙羹鹽，攪拌至鹽充分溶解後，即可開始拖地。由於熱鹽水揮發速度與溫度有關，溫度愈高，揮發速度愈快。另外，食鹽中的氯化鎂及氯化鈣可吸水，當地板乾燥後會變成微小顆粒，有效延長地面乾燥時間，而且食鹽天然又安全，家中有小朋友及寵物也可以安心使用，但注意要扭乾地拖才開始拖地。

2. 鋪舊報紙吸濕

房間地板一般難以完全除濕，可於地面上鋪報紙、舊書等吸水，因為報紙上的油墨以及乾燥的舊書都有不錯的吸水效果，而且有防滑作用。裝修佬建議，在中午天氣好時開窗戶通風，到傍晚時段關緊門窗，防止濕氣進入室內。如果不想用舊報紙，亦可用舊衣物取代。

3.適當放置乾燥劑

常見家用吸濕劑有生石灰、木炭、活性炭等，特別是生石灰的吸水效果好，放於衣櫥、電器旁，可保持衣物乾爽，防止電器受潮短路。 1KG生石灰能吸附空氣中大約0.3KG水分，簡單又好用，用麻袋裝生石灰後放置於室內各處，令室內空氣保持乾燥。

4. DIY洗衣粉除濕盒

洗衣粉不止有洗衣效果，亦有防潮功效，大家可以自製洗衣粉除濕盒，先用小盒裝有少量洗衣粉，再用保鮮膜封好，在蓋面開幾個小孔，再將製作好的洗衣粉除濕盒放於潮濕的角落，有自動吸濕的功效。

大家可以自製洗衣粉除濕盒。（iStock圖片）

5. 香薰蠟燭減濕度

香薰蠟燭除散發香氣外，也可助家居防潮。燃點蠟燭阻止水氣凝結，減低室內濕度，亦能去除空氣中散發的霉味。

6. 梳打粉去霉菌

梳打粉是家居清潔必備，除用作清潔家居，亦有吸濕和去霉菌功效。用牙刷沾梳打粉再濕水，可以擦拭浴室及雪櫃膠邊的霉菌，擦拭後用酒精抹乾淨，可減低霉菌蔓延機會。

7.漂白水除霉又防蟲

漂白水除了有消毒功效，亦有清除霉菌和防蟲殺蟲效果，用1:50稀釋漂白水，可清除牆身上的霉，亦可防止昆蟲出現，但切勿讓小朋友不慎接觸。

8.窗應適時開關 

由於空氣中的水分會從廚房及廁所的空隙中滲入，關閉門窗不單無防潮作用，反而容易滋生細菌，最好於上午、中午等相對乾燥時短暫開窗通風，讓瓷磚曬太陽透氣，可助加速水分蒸發。 

9.必備抽濕機/冷氣機

香港近海常年處於潮濕狀態，在購買冷氣機時盡量選擇具抽濕功能，如果冷氣機無抽濕功能或效果不夠理想，建議使用抽濕機，但要特別留意開冷氣抽濕時關閉門窗。 

同場加映：天文台料相對濕度最高達100%　消委會8款4星或以上抽濕機名單

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責任編輯：王明芳

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