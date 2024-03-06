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癌症殺手丨29歲男子與妻同患肝癌　醫生：或與飲水習慣有關

醫生診症室 13:34 2024/03/06

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身體起變化可能是警號，內地一對經營理髮店生意的夫妻，29歲老公感到有睡意、眼睛乾澀發癢、肩膀痠痛，連太太也出現相同症狀。二人求醫後發現患上肝癌，經醫生問診後，認為可能與二人經常只飲桶裝水有關。

影片推介：

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綜合內地媒體早前報道，一名29歲男子和妻子共同經營理髮店，生活忙碌，經常忙到晚上11、12時。男子感到疲倦、眼睛乾澀發癢、肩膀痠痛，連妻子也出現徵狀，二人經常有腹痛腹瀉情形，於是決定求診，經醫院檢查後夫婦確診肝癌。

二人在肝部發現不同程度的腫瘤，他們無法接受結果外，也不解罹癌原因。而經醫生詢問二人日常生活習慣後，認為可能與他們常飲用「桶裝水」有關。原來這對夫婦一直訂購桶裝水，由結婚以來煮飯飲水都是用桶裝水，此習慣持續了至少5年。

而他們訂購的桶裝水物料並不合格，並非標準PC物料，不法商人為節省成本偷工減料，只是用一般物料，令有害物質溶入水中，假如長時間飲用可損害肝臟細胞，令毒素在肝臟內不斷累積，繼而引發肝癌。

據醫管局公布2019年全港最新癌症數據，本港錄得35,082宗癌症新症，其中肝癌排行第5，共錄得1,876宗。而在死亡數字方面，肝癌亦有上升趨勢，錄得1,530宗病例，上升2.9%。

點擊睇肝癌9大徵兆：

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患肝癌初期沒有明顯病徵

國際肝癌權威、香港綜合腫瘤中心外科專科醫生潘冬平曾受訪稱，因患上肝癌初期並沒有明顯病徵，7至8成人確診時已不能做手術：

初期肝癌、即腫瘤小於2厘米兼沒有擴散，其5年存活率可達9成。惟由於肝臟位於上腹，加上都市人食無定時，易將病徵誤會作胃部不適，錯過黃金治療機會。

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責任編輯：羅嘉欣

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