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食得怪 先好嗌2丨陳安立陳俞希到南北美洲食各式暗黑料理　隨原住民學整秘魯傳統地鍋飯

娛樂 13:35 2024/03/06

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陳安立與陳俞希主持《食得怪 先好嗌2》。

繼續由陳安立（Brian）及陳俞希（Hailey）任主持的ViuTV節目《食得怪 先好嗌2》內，Brian和Hailey飛到南北美洲，發掘不同驚喜料理，探討奇怪美食的來源和文化。承接上一季，主持們需要品嚐世界各地的古怪暗黑料理，誓要挑戰觀眾的視覺和感觀。
 
今晚（3月6日）《食得怪 先好嗌2》內，兩位主持跟隨導遊在秘魯市集採購食材，然後跟安地斯山脈的原住民，學習做當地傳統地鍋飯──Pachamanca。

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《食得怪 先好嗌2》

Brian津津有味

秘魯的地鍋飯就是將不同種類的馬鈴薯、蕃薯和肉類等食材用香料包裹好之後埋入土地裡，然後用加熱的石頭堆積在地面上烤熟食物。看見碟上有不同顏色和形狀的馬鈴薯，Brian隨即搞笑說：「人生就好似秘魯嘅薯仔。」。

之後，Brian拿起黃色蕉狀的蕃薯品嚐，吃得津津有味，大讚此蕃薯是人生裏吃過最美味的蕃薯。Pachamanca製作步驟複雜，而且食物材料豐富，Brian形容：「只係一碟餸，你已經好似行走咗半個秘魯。山區嘅又俾你食到，雨林嘅又俾你食到，同埋用手食感覺好raw。」。

《食得怪 先好嗌2》

Hailey不知所措
 
之後，兩位主持跟導遊去體驗秘魯一年一度的大型節日慶典，現場人多擁擠，場面十分熱鬧。突然一位巡遊的表演者擁抱Hailey，「邀請」Hailey一起跳舞。

一向熱情的Hailey被嚇到不知所措，而短暫的跳舞過後，Hailey只能苦笑：「佢快閃黨嚟㗎喎，無仇報，仲要蒙住面。」

《食得怪 先好嗌2》

而Brian形容自己和Hailey如同巡遊表演者，原因是現場沒有其他亞洲人，所以倆人都受到當地居民的熱情款待。

兩位主持除被邀請一同跳舞和合照，有不少當地居民更成為了他們社交平台的粉絲，可謂將其娛樂事業拓展到南美。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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