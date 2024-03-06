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The Do Show丨馬米高諷鄭裕玲英文老土生硬　指Do姐訪問悶親荷里活明星

娛樂 16:28 2024/03/06

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馬蹄露侄子馬米高諷Do姐英文老土生硬。

鄭裕玲（Do姐）的網上節目《The Do Show》過去在香港採訪了很多世界各地的知名藝人，她早前親赴美國洛杉磯為電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）進行宣傳訪問。

Do姐親自訪問導演與一眾演員，其英語訪問能力受到關注， 在YouTube教英文的馬蹄露侄子馬米高就諷Do姐英文老土生硬，惹來網民不同的聲音。

Do姐赴洛杉磯專訪《沙丘瀚戰：第二部》團隊　鄭裕玲教甜茶講「大家好！」

Do姐早前飛往美國洛杉磯訪問《沙丘瀚戰：第二章》團隊。

馬米高點出Do姐「出事位」

馬米高在影片中點出Do姐進行英文訪問時有一連串「出事」的地方！

首先，他指Do姐把貴賓室的英文發音lounge（貴賓室）讀成launch（發射），他指。後來，Do姐在影片內把平板電腦說成「Pad」，馬米高就指Pad上是解作衛生巾，故應該把平板電腦稱作Tablet。然後，馬米高說：「Do姐係唔會錯㗎嘛，咁多人鍾意擦Do姐鞋，包括我在內。」

Do姐問荷里活演員：「For you, you don’t have a nickname」，荷里活演員回答「One Day」，即是他希望有。馬米高認為Do姐應在問題後面加上「yet 」，令問題更加輕鬆，他指是很難完全寫在稿內，需要靠主持的功力。

馬米高（影片截圖）

用錯「message」？

Do姐又問：「「Do you have any special messages to say to your fans in Hong Kong？」馬米高覺得這一條問題比較長，又覺得「messages」聽起來很「騎呢」，message是指「a short piece of information 」。

因此，他認為應該改成：「Do you have any message for your HK fans」。

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Do姐聽唔明「轉機」？

「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）稱：「I have connected through HK before,but I haven't got a chance to......I'm dying to get up there」，是指自己曾經在香港轉機，但沒有機會到訪，並非常渴望可以與香港粉絲見面。

此時，Do姐問：「Have you been to HK before？」而甜茶就指自己曾在香港轉機，但未有機會到訪。

馬米高懷疑Do姐是聽不懂或是不明白甜茶曾說自己在香港轉機（connected through HK），他說：「通常告示板會寫transfer，係唔係？但口講就會講connected through。」

他後來說：「一定係Timothée唔啱啦，一定係！」

Timothée Chalamet稱：「I have connected through HK before......」（影片截圖）

諷Do姐英文老土

Do姐問Zendaya時就用到「First question to Zendaya」，馬米高認為Do姐在這一句沒有用錯，但就因為這樣是太老土，「但外國嘅工作環境，或者大家講嘢，無咁階級，大家都鐘意比較輕鬆，會直接嗌名。」

當Do姐問：「Any memorable moments you can share？」兩位女演員表示這個問題很cheesy（老土），馬米高分析指這是香港教育制度下產生，在外國人眼中就是老土、沒有意義。

Zendaya、Florence Pugh（影片截圖）

網民各有看法

馬米高說：「Do姐係中五畢業，但呢樣嘢does not define her，大家睇到佢嘅表現、努力，出嚟係大家見到佢英文好好、好流利，可以好有氣場handle晒成個interview，無錯，係唔你係？所以我覺得英文呢樣嘢係唔係夠用呢？係睇你想點用。」

網民指：「華納公司下次應該搵你去主持啦, Michelle要衝出荷李活, 我睇好你」、「用下流手段想博上位 」、「其實唔係針對do姐，都係分析下點樣可以進步」、「do姐嗰個年代成長嘅人，英文可以同外國人溝通到已經好勁，無浸過鹹水要人講到好地道係強人所難，馬米高得係因為佢擺晒時間落去研究啫」、「一個活到老學到老嘅人俾你踩到一文不值，你教人唔好驚講英文，但係就笑人哋啲英文」。

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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