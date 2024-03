The Do Show丨馬米高諷鄭裕玲英文老土生硬　指Do姐訪問悶親荷里活明星

▲ 馬蹄露侄子馬米高諷Do姐英文老土生硬。

鄭裕玲(Do姐)的網上節目《The Do Show》過去在香港採訪了很多世界各地的知名藝人,她早前親赴美國洛杉磯為電影《沙丘瀚戰:第二章》(Dune: Part Two)進行宣傳訪問。

Do姐親自訪問導演與一眾演員,其英語訪問能力受到關注, 在YouTube教英文的馬蹄露侄子馬米高就諷Do姐英文老土生硬,惹來網民不同的聲音。

Do姐赴洛杉磯專訪《沙丘瀚戰:第二部》團隊 鄭裕玲教甜茶講「大家好!」

▲ Do姐早前飛往美國洛杉磯訪問《沙丘瀚戰:第二章》團隊。

馬米高點出Do姐「出事位」

馬米高在影片中點出Do姐進行英文訪問時有一連串「出事」的地方!

首先,他指Do姐把貴賓室的英文發音lounge(貴賓室)讀成launch(發射),他指。後來,Do姐在影片內把平板電腦說成「Pad」,馬米高就指Pad上是解作衛生巾,故應該把平板電腦稱作Tablet。然後,馬米高說:「Do姐係唔會錯㗎嘛,咁多人鍾意擦Do姐鞋,包括我在內。」

Do姐問荷里活演員:「For you, you don’t have a nickname」,荷里活演員回答「One Day」,即是他希望有。馬米高認為Do姐應在問題後面加上「yet 」,令問題更加輕鬆,他指是很難完全寫在稿內,需要靠主持的功力。

▲ 馬米高(影片截圖)

用錯「message」?

Do姐又問:「「Do you have any special messages to say to your fans in Hong Kong?」馬米高覺得這一條問題比較長,又覺得「messages」聽起來很「騎呢」,message是指「a short piece of information 」。

因此,他認為應該改成:「Do you have any message for your HK fans」。

Do姐聽唔明「轉機」?

「甜茶」添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)稱:「I have connected through HK before,but I haven't got a chance to......I'm dying to get up there」,是指自己曾經在香港轉機,但沒有機會到訪,並非常渴望可以與香港粉絲見面。

此時,Do姐問:「Have you been to HK before?」而甜茶就指自己曾在香港轉機,但未有機會到訪。

馬米高懷疑Do姐是聽不懂或是不明白甜茶曾說自己在香港轉機(connected through HK),他說:「通常告示板會寫transfer,係唔係?但口講就會講connected through。」

他後來說:「一定係Timothée唔啱啦,一定係!」

▲ Timothée Chalamet稱:「I have connected through HK before......」(影片截圖)

諷Do姐英文老土

Do姐問Zendaya時就用到「First question to Zendaya」,馬米高認為Do姐在這一句沒有用錯,但就因為這樣是太老土,「但外國嘅工作環境,或者大家講嘢,無咁階級,大家都鐘意比較輕鬆,會直接嗌名。」

當Do姐問:「Any memorable moments you can share?」兩位女演員表示這個問題很cheesy(老土),馬米高分析指這是香港教育制度下產生,在外國人眼中就是老土、沒有意義。

▲ Zendaya、Florence Pugh(影片截圖)

網民各有看法

馬米高說:「Do姐係中五畢業,但呢樣嘢does not define her,大家睇到佢嘅表現、努力,出嚟係大家見到佢英文好好、好流利,可以好有氣場handle晒成個interview,無錯,係唔你係?所以我覺得英文呢樣嘢係唔係夠用呢?係睇你想點用。」

網民指:「華納公司下次應該搵你去主持啦, Michelle要衝出荷李活, 我睇好你」、「用下流手段想博上位 」、「其實唔係針對do姐,都係分析下點樣可以進步」、「do姐嗰個年代成長嘅人,英文可以同外國人溝通到已經好勁,無浸過鹹水要人講到好地道係強人所難,馬米高得係因為佢擺晒時間落去研究啫」、「一個活到老學到老嘅人俾你踩到一文不值,你教人唔好驚講英文,但係就笑人哋啲英文」。

