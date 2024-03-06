從小培養健康習慣及心理質素 何詩蓓呼籲全港小學參加「AIA健康校園計劃」

▲ 何詩蓓呼籲全港小學參加「AIA健康校園計劃」。

AIA香港及澳門大使何詩蓓呼籲全港小學支持第二屆「AIA健康校園計劃」，並登入ahs.aia.com/hk/zh/competition參加「AIA健康校園挑戰賽」，截止報名日期為3月8日。

「AIA健康校園挑戰賽」鼓勵本地小學師生合作，活用創意，環繞四大主要課題──健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展，進行相關策略及分享活動成果。參與學校的計劃不論是全新制定或改進現有的健康校園計劃，只要該計劃能在比賽期間（即2023年8月29日至2024年3月8日）對學生和社區產生正面影響，都可以報名參加。優勝學校可贏取最高總值5萬美元（約值39萬港元）的健康活動體驗作為獎勵，並晉級與澳洲、印尼、馬來西亞、泰國和越南的小學爭奪「AIA健康校園」小學組區域總冠軍殊榮。

鼓勵全港小學參加AIA健康校園計劃

童年時已投入運動員訓練的何詩蓓，從小已養成注意均衡飲食及擁有充足睡眠的健康生活習慣。她認為，學校在培養小朋友的健康意識中擔當重要角色。「父母以外，與小朋友相處最長時間的就是學校的老師與同學，因此學校亦成為培養健康習慣的好地方。我認為，從小培養出比較簡單的健康生活習慣，長大後亦自然更容易擁有健康生活模式，對身心皆有好處，亦有助他們加強投身社會時的抗壓能力。」

身為友邦香港及澳門大使，何詩蓓鼓勵全港小學參加「AIA健康校園計劃」，在校園推廣健康生活，並報名參加「AIA健康校園挑戰賽」，分享計劃內容及成果，優勝學校可獲最高總值5萬美元（約值39萬港元）的健康活動體驗作為獎勵，讓全校學生通過嘗試不同的新興運動或豐富的戶內戶外活動，實踐健康生活的樂趣。

同時，優勝學校亦將代表香港參加「AIA健康校園挑戰賽區域總決賽」，與澳洲、印尼、馬來西亞、泰國和越南的小學爭奪「AIA健康校園」小學組區域總冠軍殊榮。與此同時，計劃更提供由專家撰寫的教學資源，供老師免費下載使用，便利老師將這些課題融入現有教學進度，實踐打造健康校園的計劃。

最後，她特別寄語給香港的小朋友及年輕人：「希望小朋友自小培養出全面及健康的身心靈發展，不只要注意均衡飲食，有足夠運動，亦要兼顧心理健康，例如樂觀面對挑戰、適時幫自己減壓，心情緊張時可以深呼吸來紓緩情緒。此外，作為運動員，我深深感受到睡眠讓身體回復精力的功效。香港的學生既要早起上學，放學後亦經常花長時間去完成功課，因此確保有充足的休息尤其重要。」

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