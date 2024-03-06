魏駿傑前妻丨張利華隨王玉環做保險風生水起　地位樣貌齊進化升級

魏駿傑在2008年與內地女子張利華（真名張珈琳）結婚，婚後二人育有一女。可是後來太太被揭背夫偷食外籍男士，魏駿傑在2019年坦承跟太太離婚，並獨力照顧女兒。

至於張利華進軍保險界大展拳腳，隨曾為藝人、現從保險業精英的王玉環工作，據悉她專攻內地客而且做出很好的成績，入行不久已當上「百萬圓桌」會員。

【昔日小生】魏駿傑痛下決心減66磅 積極直播帶貨成四榜冠軍

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愈做愈掂的張利華風生水起，從她在社交平台分享的照片及短片所見，她樣貌似又有所進化愈來愈靚，除了顏值提升外地位也升呢，見她平時打扮高貴、出入高級場所，而朋友都是非富即貴的名媛。最近，她出席王玉環的生日派對，向老細講：「生日快樂，Agassi！」十分識做。

至於魏駿傑成功減掉30斤（約33磅）外，近年主力經營進駐內地社交網，不時拍片分享人生道理、直播帶貨等。

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