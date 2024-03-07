香港木棉花2024︱元朗石崗火紅木棉花盛放　香港7大賞花打卡地點推介

【香港木棉花2024/賞花攻略/親子好去處/木棉花/元朗/石崗軍營】3月回暖，香港不少花卉也迎來盛放期，木棉花便是其中一種。早前有網民在社交平台上亮出多張元朗石崗軍營木棉花綻放的靚相，一排火紅色的木棉花，與天空的藍互相映照，有如像莫奈筆下的油畫世界。除了元朗石崗軍營外，香港其他地方的木棉花也在陸續盛放，TOPick為大家整理了本港7大木棉賞花地！

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香港木棉花2024︱木棉花品種

木棉花又名「英雄樹」，屬落葉喬木，最高可達25米，花期通常在3至5月。盛放時會結出「棉花」，通常會用作廣東涼茶「五花茶」的材料。另外，木棉通常都是開紅色花的，但亦有零星植株會開橙紅或黃色花。有科學研究證實紅花和黃花植株的木棉均為同一品種，花色不同僅為基因變異。

▲ 香港木棉花花期通常在3至5月。（iSock圖片）

香港木棉花2024︱7大賞花地

1. 元朗石崗軍營

位於元朗八鄉的石崗軍營種植了逾20棵木棉樹，每到盛放期，馬道路兩旁的木棉樹便會盛開，形成一條「港版木棉夾道」。近日，此處的木棉花已陸續盛放，一片艷紅色花海已呈現眼前。如果大家想前往賞花就要留意，軍營屬軍事重地，一般人未經許可不得內進，不過開花季節，軍營一般都會酌情開放給市民賞花，能否內進，也只能看彩數。

石崗軍營

地點：元朗區石崗錦田公路260號

交通：於港鐵錦上路站，轉搭72小巴，於雷公田總站步行10多分鐘

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2. 荔枝角公園

荔枝角公園內木棉花亦已於近日盛開，不少人前往木橋處打卡賞花。而在園內另一處的步道旁，也種植了一排木棉花，花開盛放之時於樹下散步，可謂非常浪漫。

荔枝角公園

地址：九龍荔枝角荔灣道1號

交通：港鐵美孚站C1、D、F、G出口

3. 香港公園

如果大家不想去太遠，可以考慮到香港公園賞花。在紅棉路旁、美利大廈出口有數棵紅棉樹。又或大家可以登上公園30米高的「鳥瞰角」，以更近距離地觀賞和打卡在旁的紅棉樹。

地址：中環紅棉路19號

交通：港鐵金鐘站B或C1出口；港鐵中環站J2或K出口

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4. 旺角花墟公園

旺角花墟公園位於花墟旁邊，紅棉樹圍繞著公園旁，花香時吸引不少新人前來此處拍攝婚紗照。

地址：九龍塘界限街101號

交通：港鐵太子站A出口，然後步行約10分鐘

5. 長沙灣

麗閣村東京街和荔枝角道交界的行人天橋處，有數棵木棉花種植於橋面旁邊，大家只要走上天橋，便能更近距離地賞花和拍攝。

6. 銅鑼灣中央圖書館

銅鑼灣中央圖書館前的巴士站，種植了一排木棉花。有別於其他的木棉樹，此處的木棉顏色為橙紅色，是香港為數不多會盛放出橙紅花的木棉。在中央圖書館附近的維園也有數棵紅棉。

地址：香港島銅鑼灣高士威道66號

交通：港鐵銅鑼灣站F1出口；港鐵天后站B出口

▲ 銅鑼灣中央圖書館前的一排木棉花為橙紅色，非常獨特。（iStock圖片）

7. 錦上路西鐵站

在元郎錦上路西鐵站旁栽種了一列木棉樹，開花時一排火紅色的樹立於路旁，相當壯觀。



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責任編輯：王明芳