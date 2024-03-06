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明星穿搭｜Lisa騷腰露腿突襲LV巴黎時裝騷　網民好奇是否已跟CELINE完約？

娛樂 17:38 2024/03/06

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Lisa一身裝扮非常誘人！

韓國天團BLACKPINK的一舉一動都備受關注，最近四位成員都陸續飛到巴黎出席時裝周，當中Lisa更毫無預警性感現身LV巴黎時裝騷，據知Lisa是開騷前30分鐘才宣布出席，結果壓軸登場的她引起全場哄動，成為焦點。    

Lisa日前才飛往新加坡觀看美國天后Taylor Swift的演唱會，她更上載兩人合照到社交網站，吸引逾千萬人讚好，引起熱話，想不到她看完演唱會後，隨即飛到巴黎出席時裝周，更騷腰露腿突襲LV騷，令粉絲大感驚喜！

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Lisa以性感造型上陣，她身穿白色絹面露腰背心，配搭黑色皮革超短熱褲及絲襪，騷出黃蜂腰和一雙修長美腿，加上頸上的粗鏈，整體感覺性感得來又不失型格；期後她外披一件紫色宮廷款針織長版外套，增添華麗感，讓造型看起來更高雅，Lisa發文感謝LV創意總監的邀請：「時裝週最後一場美美的結束 。」

不過Lisa此舉亦引起網民好奇心，因為她自出道以來就跟CELINE合作，更是CELINE的首位全球代言人，過往她亦只會使用品牌的單品，但近月開始，她就不只一次使用其他品牌的手袋，如今直接出席LV時裝騷，又發佈背住LV手袋的照片，難怪網民皆好奇她是否已跟CELINE完約？還留言問：「不再用Celine了嗎？」也有網民認為Lisa是仗著緋聞男友Frédéric Arnault是LVMH集團繼承人的強硬背景，所以才不遵照合約自行出席LV活動，不過一切都只是網民猜測，要待Lisa公佈才可作准。

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責任編輯：李惠儀

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