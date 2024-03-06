【體育盛事】LIV Golf香港站本周五開鑼　頂尖球手抵港體驗盆菜宴

▲ LIV Golf香港站本周五開鑼，頂尖球手抵港體驗盆菜宴。

全球矚目的國際高球盛事「LIV Golf 2024香港站」，本周五（8日）起將一連三日在粉嶺球場上演，50多位來自世界各地的頂尖高球手已陸續抵港。香港哥爾夫球會昨晚特意設盆菜宴及變臉表演，讓球星體驗香港獨有的傳統文化和中國特色藝術，出席者包括兩位大滿貫冠軍屈臣和加西亞。

盆菜宴在法定古蹟屏山鄧氏宗祠舉行，傳統的客家食俗以及變臉大師韋飛雄的演出，為一眾嘉賓帶來驚喜。屈臣和加西亞亦與現場的中國香港高爾夫球協會的港隊年輕球員傳授打球、比賽心得。加西亞初嘗道地的盆菜宴，大舉拇指。他稱很高興再次來到香港，今次賽事匯聚了世界頂尖的球員，最適合在一流質素的粉嶺球場作賽，感謝香港各界及球會對高球運動的支持，期待在賽事打出精彩表現。

出席昨晚（5日）活動的嘉賓有文化體育及旅遊局副局長劉震、體育專員黃德森、行政會議成員兼立法會議員林健鋒、大型體育活動事務委員會副主席兼立法會議員鄭泳舜、立法會議員劉國勳，以及多位港隊年輕球員和鄉村代表。

「LIV Golf 2024香港站」首次落戶香港，賽事和嘉年華活動即將於3月8日至10日（本周五至日）在粉嶺球場登場。這項由沙特阿拉伯主權基金支持的盛事，是「LIV Golf」今年的亞洲首站，除了有世界頂尖高球手參賽，同場還有音樂會和不同娛樂節目。本賽事邀得逾50位知名球星來港作賽，當中不少是首次來港，並已吸引逾26個國家的球迷購票入場，預計能為香港帶來數以億計的經濟收益。

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記者：黃穎津