【死因研訊】27歲貧血女子留院7天後肺栓塞亡　死因庭裁定死於自然

▲ 27歲貧血女子留院7天後肺栓塞亡，死因庭裁定死於自然。（資料圖片）

有地中海貧血症及多囊卵巢症的27歲女子，2020年11月因氣促於北區醫院留醫，被診斷貧血及血壓高，留院3天後擬出院時因頭暈氣喘再入院，被診斷貧血。女病人留院期間曾胸口痛，後被診斷有肺栓塞搶救無效，留院7天後不治。死因庭早前展開研訊，陪審團今（6日）退庭商議後，一致裁定死者死於自然，並建議醫管局日後為病人進行X光檢查等，不論有否發現，都須記錄在排板上。

死者李凱盈（終年27歲），生前為自由工作者，2020年11月7日遊主題樂園時氣促和腳軟，同日在因貧血在北區醫院留醫，至11月11日胸口痛，翌日晚上出現肺栓塞症狀，11月13日凌晨搶救無效離世。

5名陪審員經死因裁判官引導退庭商議後，一致裁定事主死於自然，死因為肺栓塞。陪審團向醫管局建議，日後醫生為病人進行X光檢查等檢查方式後，不論是否在檢查中有所發現，須將檢查結果記錄在排板上。

死者母親麥燕冰早前供稱，2020年11月7日下午，女兒與友人遊主題樂園時突然氣喘和腳軟，被送往北區醫院急症室，同月10日下午女兒獲准出院，但等候取藥時再度頭暈氣喘，同晚被診斷貧血再度住院。麥續稱，留醫期間女兒出現肺栓塞，醫生表示已使用大量溶血劑，但仍溶不到心肺的血塊。

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記者：梁錦麟