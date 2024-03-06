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流感病毒｜11歲男童中流感在家癲癇抽筋 醫生建議使用快測區分病毒

兒童健康 15:08 2024/03/06

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兒科專科陳延珮醫生（圖）表示患者多數在家中使用快測再到診所看病，流感及新冠陽性比例較高。

「使用五合一快測作初步篩查可以找到病因，父母會安心一些」兒科專科陳延珮醫生表示，自從口罩令解除後，各式各樣呼吸道疾病的個案日增，新冠病毒、流感求診個案有增無減。除了兩大病毒外，腺病毒及呼吸道合胞病毒等上呼吸道感染同樣襲擊兒童。相達生物科技創辦人、檢測專家招彥燾認為上呼吸道病毒傳播力強，尤其在口罩令解除後市民鬆懈下來，即使有症狀都不帶口罩，市民要保障健康需要定期自行檢測。

衛生防護中心最新數字，新冠及流感病毒活躍程度持續上升，新冠檢測陽性比率更升至半年新高，達.08%，上升超過3成至1355宗。流感病毒檢測比率上升，當中42%為甲型（H3） 流感、32%為乙型流感及26%為甲型（H1） 流感。家長忙著應對兩大病毒外，腺病毒及呼吸道合胞病毒大行其道，陳延珮醫生表示目前求診者以新冠及流感人數較多，

很多時家長都在家中做快測，知道是感染新冠或流感後都會到診所，讓醫生再診症。

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她表示，有部分發燒及呼吸道症狀，診所都會先用五合一快速測試初步分析病毒，「可以準確地告訴家長，小朋友感染什麼病毒，父母安心一些，如快測檢查不到病因，醫生可以盡快為病人做其他檢查，以便對症下藥」。陳延珮醫生分享了一名11歲病人個案，男童發燒後，出現短暫的癲癇、抽筋，經檢查後發現同時患上甲型流感及乙型流感，腦電波顯示輕微腦炎，幸好早發現及時對症下藥，現時已沒有大礙。

陳延珮醫生表示，解除口罩令後因不同呼吸道疾病求醫的病人增多，腺病毒及呼吸道合胞病毒的感染數字亦多，而且症狀較為「嚇人」。腺病毒有機會引發紅眼症，家長看到孩子雙眼充血、不停流眼淚較為擔心，小朋友有時不小心用手擦眼睛進一步引致細菌感染，「分泌黃黃綠綠分泌物」，醫生根據情況開人工淚液或抗生素給病人。

招彥燾表示，四大病毒繼續在香港爆發，腺病毒、呼吸道合胞病毒目前無特效治療藥物，合胞病毒主要感染群體為5歲以下，特別是2歲以下的嬰幼兒。腺病毒、呼吸道合胞病毒、新冠病毒及流感感染症狀相似，合胞病毒感染初期較難發現，但可能引發重症，包括氣喘、窒息或呼吸衰竭。

不少患者對現在的病毒掉以輕心，不看醫生也不做測試，忽略了早期發現可以早些用藥治療以及避免傳播給家人。所以建議如果自己感到不適或者家人確診的時候，最好盡早做快測及求診。

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