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【馮祥記清盤】工會接獲近百求助涉逾1.5億　苦主：7年前已拖數

社會 15:13 2024/03/06

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工會進馮祥記清盤事件，（左2起）建造業總工會權益主任吳偉樑、建造業總工會理事長黃平、建造業總工會副理事長趙建強及苦主二判張生。（陳靜儀攝）

建築公司馮祥記上周五（1日）宣佈自動破產，進入清盤程序。香港建造業總工會表示，截至昨日（5日）下午5時為止，共接獲近百位工友求助，涉及金額超過1.5億元。馮祥記二判負責人表示，馮祥記約7年前起拖數，至今17項工程共欠7,100萬。

馮祥記現時有9個私人發展項目，涉及轄下多個分判商，共涉及數百位工友。工會指，馮祥記突然提出清盤，屬罕見情況，事件曝光後，收到員工投訴，馮祥記多個部門在農曆新年前已出現裁員情況，相信正部署清盤程序。

17項工程共欠7,100萬

馮祥記二判張先生指，其父親為馮祥記工作30多年，形容合作一直「相安無事」，惟7年前張先生開始接手二判工作後，馮祥記開始拖欠薪金款項，至今共欠7,100萬。他指，由於父親與馮祥記合作了30多年，加上負責人為香港建築商會副主席，張先生相信大判代表不會「走數」，加上馮祥記一直有接手新地盤，即使馮未「找清數」，張先生都繼續與他們合作。

張先生表示，7,100萬欠款涉及17個地盤，當中位於觀塘的「自由空間」已完工，但至今「一蚊工程費都冇收過」。他又指，現時仍有3個地盤未完工，分別為於西營盤、堅尼地城及浸會大學，至於會否重新接手地盤，則要視乎業主決定。

張先生續指，公司已墊支工人薪金，資金亦足夠公司短期營運，但因為公司9成生意來自馮祥記，長遠來說有一定影響。他表示，已經向有關清盤會計公司了解，得知判頭公司並非優先債權人，馮祥記在付清員工等人欠款後，未知是否仍有能力償還欠金，即使能償買，亦不是一年半載可解決的事，令他感到很無助，當局亦未能提供幫助。

其中一名二判苦主張生（右）稱，馮祥記在7年前已開始拖數，至今共涉款7,100萬元。 陳靜儀攝

總工會促立法保障工人

總工會副理事長趙建強指，「拖糧」在建造業界屢見不鮮，建築工人的薪金被拖欠，有很大程度上是業主、「大判」未有在工程完成後，即時向分判商付款工程費用，出現「一層拖一層」的現象，令到工人面對「有汗出，冇糧出」苦況。對於政府在去年11月推出《建造業付款保障條例》草案，趙建強認為有迫切性促請盡快立法。工會又要求勞工處成立工作小組，盡快處理今次公司清盤所帶來的影響。

總工會又呼籲受馮祥記清盤事件受影響的工友，盡快到總工會登記，工會會協助填寫申索文件，及向工友提供相關申索法律程序。

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記者：吳穎嵛

建築工人 工程 裁員 建造 勞工處

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