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校長專欄｜兒子面試傳統名校後「收我也不讀」 校長：最好的選擇是讓孩子參與

升學教育 15:19 2024/03/06

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顔校長認為，認為最好的選擇，其實是讓孩子也參與。

前陣子是家中老二升中自行選校的家長日，當我與班主任面談時，老師取出兒子的選校名單，二話不說就建議兩所我們從沒考慮過的中學，這兩所中學絕對是令人趨之若騖的傳統地區名校。

家長日後，老二大惑不解地問：「老師為甚麼要建議這兩所學校給我？」我有點不留情的回應：「雖然你能入讀的機會不大，但老師為你著想，希望你能入讀高一線的「好」學校。」幾經辛苦，老二終於完成了所有升中面試，我問他對那兩間傳統地區名校有甚麼感覺。他口氣很大，斬釘截鐵跟我說：「這兩所中學若收我，我也不會讀啊！」當然作為父親，心中也暗笑他如此自信滿滿。

為了支持他的觀點，他振振有辭地細說每一個細節：「老師與我根本「零」交流，只為快快完成面試程序，機械流水式面試，對我說話毫無感情。」我聽後也驚訝我家老二觀人於微。那邊廂，他娓娓道出面試某直資中學的愉快經歷，稱讚面試老師不單歡迎他，為他打氣，在過程中更誇讚他滿有笑容，令他感覺非常良好。我家這位「暖男」，已經深深被那位面試老師的熱情打動和融化了。

童學園
校長專訪︱培育學界飛魚小太空人減測考調節功課量　沙呂小校長：潛能帶動學習

在選校的過程中，很多家長都希望為孩子選擇比他們能力高一線的學校，認為這就是最好的選擇。然而，我認為最好的選擇，其實是讓孩子也參與，父母花點時間認識自己孩子的能力、性格特質、學習態度和學習風格，與他們深入了解心儀中學的強弱，多聆聽他們的心聲，並且尊重他們的意願。這樣，相信他們在未來的六年中學生活中，會更學懂為自己的選擇負上責任，而不再是單為父母的選擇而讀書了。 

回望老二小學階段的成長，我也曾按著他的獨特性而作出選擇，選擇為他轉校、轉校時選擇重讀讓他有更好的適應，見證他曾經由數學不及格至現在成為「數霸」。作為父母值得反思，我們是將超乎現實的把期望放在孩子身上，還是按着他們擁有的天賦才幹加以栽培，陪伴成長？我常跟家長說：「步伐快慢不是最重要，最重要是方向正確」。

相信世界上沒有人比我們更認識自己的孩子，人總是希望往高處爬，但現實中，人生能迎着海風在平坦的沙灘上走走，偶爾遇上風浪及山丘需要跨過，感覺其實也挺不錯呢！所以當要為孩子做選擇時，不妨選擇度身訂造適合他的，總比營營役役追趕目標來得好。

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撰文 : 顏源峰校長 樂善堂劉德學校  

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