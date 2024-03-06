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【大專院校】CUSCS護理學生盼成護士赴基建貧乏國家做義工　獲房協獎助學金

社會 15:51 2024/03/06

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熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

王彥琳（左三）與一眾同學獲得房協獎助學金。（中大專業進修學院提供）

今年有6位中大專業進修學院（CUSCS）健康護理高級文憑課程學生獲房屋協會獎學金及助學金，得獎者之一的王彥琳立志成爲護士，期望日後能赴基建貧乏國家做義工，幫助更多弱勢社群。
 
王彥琳自小立志成爲護士，她表示，自己小時候看過一部講述一群醫護在貧困國家救死扶傷的電視劇，令她相當嚮往投身醫療行業，希望將來像劇中主角一樣救助他人。雖然，王文憑試（DSE）成績未如理想，與大學學位失之交臂，遂修讀健康護理高級文憑課程，但她在入學後一直夙夜匪懈，每天與同學交流、學習，又會在圖書館溫習至閉館，故認為是次獲獎無疑是莫大鼓舞。

爲了實現目標，王彥琳決定將大部分獎學金留作參加交換生計劃，其餘小部分則會用作與家人慶祝。她期望，升讀大學後可獲機會前往基礎設施貧乏國家參與義務工作，幫助更多弱勢社群。
 
另一位得獎學生范智超則表示，由於有親友任職護士，令他從小耳濡目染，對醫護行業產生濃厚興趣。他在學習過程中，深深體會到護士這個職業極需責任感，而且要妥善照料每位病人並不容易，「本來已經知道護士工作很辛苦，但實際照料病人後才真正體會當中的艱辛。除日常照料流程外，亦需時刻注意病人的各種變化，若稍不留神就會釀成意外」。他又指，會更努力學習，日後冀成爲一位稱職的護士。
 
「香港房屋協會獎助學金」於2006年成立，爲修讀房屋及長者服務相關的大專生而設；學院今年共有6位健康護理高級文憑課程學生獲獎。

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責任編輯：梁凱婷
 

畢業 公立醫院 大學 弱勢社群 護士 房協 高級文憑 香港 服務 興趣

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