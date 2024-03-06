【23條立法】議員促澄清會否禁社交平台在港營運　林定國：沒有意圖禁制社交平台

▲ 律政司司長林定國強調無意禁制社交平台運作。（陳靜儀攝）

立法會三個委員會今日就《基本法》23條立法公眾諮詢結果，舉行聯席會議。多名議員發言時，促政府就有傳言指，會考慮禁止外國社交平台在香港營運作澄清。律政司司長林定國表示，沒有任何意圖禁制社交平台，強調國安法不是針對社交平台，而是針對平台上的內容及發佈犯法內容的人。



林定國提到，在公眾諮詢期間，收到超過1.3萬份意見書，絕大部分均表示支持，亦有提供新觀點及看法，希望盡快完成立法工作。



新民黨立法會議員容海恩及葉劉淑儀發言時皆提到，有聲音關注政府是否考慮禁止社交平台在香港營運。葉劉淑儀指出，在今早收到多名朋友查詢相關消息是否屬實，亦留意到有外媒以此作標題，散播恐慌性言論。她促政府盡快跟該外媒理論。



林定國回應稱，要斬釘截鐵地表示，沒有意圖控制社交平台，質疑將港府有意禁制社交媒體的說法「聽落都不合理」，並且「極有理由懷疑」屬「唯恐天下不亂者」散播危言聳聽的言論。



保安局局長鄧炳強再化身「應變反駁隊」隊長，批評有人刻意選一句作抹黑誤導，利用假新聞假消息去誤導市民。

公眾諮詢有意見倡將外國社交平台撤出香港



政府在交代諮詢結果的文件中，將涉及各項立法建議的意見分類，其中部分意見與之無關，歸類為「其他意見」，當中包括「將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場。」

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記者：戴朗希