【公屋輪候】公屋平均輪候時間上升0.2年至5.8年　房委會：受精進停工影響

房委會公布，2023年第四季獲編配公屋單位的一般申請數目約為5,800宗，較上一次公佈的約3,500宗還要高出約66%；但平均輪候時間上升了0.2至5.8年，當中長者一人申請者的平均輪候時間亦上升0.1至4.0年。

房委會解釋，2023年第四季的平均輪候時間上升，主要由於2023年是近年公屋產量最低的一年， 而2023年首三季可供編配單位數目偏低的影響，會持續在之後數個季度的平均輪候時間反映。於2023年獲安置的13,700宗一般申請中，只有約800個涉及新單位，其餘12,900個均為翻新公屋單位。翻新單位大多位於市區或擴展市區，相關申請者的輪候時間一般較長，當他們獲編配入住後，較長的輪候時間便會反映在最新的平均輪候時間中，因而令隨後數季的平均輪候時間上升。

此外，由於精進建築有限公司於2022年9月涉及一宗致命工業意外，以致相關公屋工程項目需全面停止地盤天秤的運作進行檢測，引致有關工程出現延誤。當中，位於擴展市區的麗瑤邨（819個單位）的入伙日期，由原來預計的2023年第三季延至第四季，相關延誤進一步增長獲安置一般申請者的輪候時間，進而推高整體公屋平均輪候時間。

另一方面，按原本預計完工日期，位於新界的富蝶邨（6,776個單位）本應可在2023年第四季入伙。然而，受工程延誤所影響，富蝶邨在2024年第一季才開始第一批的入伙。有關延誤令這些新界區申請者相對較短的輪候時間未能反映在今季的平均輪候時間中。

團結香港基金副總裁葉文祺表示，雖然數字較上季有所上升，但只屬技術性反彈，相信輪候時間長期下降趨勢不變。他指出，2023年第4季獲編配入住公屋的一般申請數目達到5,800伙，為過去5個季度的新高，但由於獲編配申請中已輪候多年人士比以往格外地多，導致出現技術性輪候時間上升。

他認爲，公屋一般申請者宗數已連續9個季度下跌，證明輪候公屋的需求正被有效消化。另一方面，進入2024/25年度預計公營房屋落成量將出現較大幅度回升，加上首個簡約公屋項目即將落成，相信當局有能力儘快度過輪候時間的技術調整期，重拾穩定下降的走勢。

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