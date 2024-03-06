【回南天】天氣潮濕將軍澳多個屋苑壞𨋢　電梯大堂排長龍

▲ 因天氣潮濕，將軍澳區多個屋苑升降機未能運作。（Facebook 將軍澳主場）

近日本港天氣潮濕，天文台預料潮濕天氣將持續至下周中，一向屬「潮濕重災區」的將軍澳濕度更一度高達100%。更有街坊表示，因天氣潮濕，屋苑內多部升降機未能運作。

天文台表示，今日（6日）大致多雲，有一兩陣雨。初時有霧。日間部分時間天色明朗，稍後氣溫逐漸下降至晚上約19度。吹微風，漸轉吹和緩北風，離岸風勢清勁。今日氣溫約19至26度，相對濕度達70%至100%。

▲ 因天氣潮濕，將軍澳區多個屋苑升降機未能運作。（Facebook 將軍澳主場）

有將軍澳居民在社交平台上稱，因天氣潮濕，屋苑3部升降機全部故障，需要步行走上中層。不少街坊亦紛紛表示，所居住的屋苑亦出現相似情況，大批居民需在電梯大堂排隊「等𨋢」。有街坊表示：

坐輪椅既唔知點算

今早南豐3座, 都有一部壞左, 朝早返工巧麻煩

師傅話幾座都係壞𨋢，但係五座最嚴重三部壞曬！

好多老人家坐在大堂！

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記者：黃穎津