  • 21°C
香港時間 : 2024306日 (週三) 19:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Meta死機︱FB、IG大死機 無法用社交平台感不安焦慮？ 拆解無手機焦慮症7大症狀

健康資訊 18:22 2024/03/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

Meta旗下的Facebook、Instagram、Threads於昨晚（5日）晚上約11點發生故障，數以萬計用戶帳號突然全都被登出，影響全球用戶。故障持續約1小時，Facebook率先於凌晨12點多恢復運作，Instagram和Threads則於接近凌晨1點恢復服務。

有不少本港網民於網上討論區笑指「世界末日」、「以為被人hack（黑客入侵）」，另有網民表示對於無法使用社交平台感到不安、焦慮，亦不知道該如何渡過這段「死機」時間。

最新影片：

Sick問識答
【 Sick問識答】旅行前哮喘發作應中止行程？ 醫生拆解4大旅遊貼士

拆解無手機焦慮症

根據美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIS）資料，「無手機焦慮症」（Nomophobia）主要描述現代人害怕脫離使用手機的心理狀態。資料指出，當一個人過度沉迷於使用手機，會逐漸發展出自卑、內向等心理狀態，嚴重可發展出社交恐懼症、社交焦慮症或恐慌症。

資料指出，「無手機焦慮症」（Nomophobia）一詞由英國研究組織YouGov的一項研究所提出，該研究目的主要評估過度使用手機導致焦慮症的可能性。研究發現，近53%有持續使用手機的英國人在「丟失手機、電量或流動網絡額度耗盡或沒有網路覆蓋」時會感到擔憂，有接近9%受訪者表示在手機關機時感到緊張；此外，有過半數受訪者認為，當手機關機就會擔心無法與親人和伴侶保持聯繫，也是受訪者產生恐懼症的主要原因。

資料提及到，「無手機焦慮症」患者喜歡虛擬互動，會長時間瀏覽社交平台，同時避免面對面的社交活動；而因為網絡世界發達的發展，現代人習慣不斷使用手機、不斷在虛擬世界和人進行社交，故當突然失去了與網絡世界的連結，便容易出現「無手機焦慮症」。

無手機焦慮症7大症狀：

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

情緒病 健康問題 科技產品 手機Apps 網絡熱話 Instagram Facebook Meta 焦慮症 社交恐懼症