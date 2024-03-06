亞洲素食展十周年感謝祭 匯聚逾6,000產品  超值優惠盡情「素」貨

不論你是素食愛好者，或者是追求健康生活的人士，都不要錯過今個星期五至星期日（3月8日至10日）在灣仔會展隆重登場的「亞洲素食展」。今次展覽匯聚300多家展商、超過600品牌，提供逾6,000種素食和綠色產品，適逢素食展今年邁入十周年，主辦單位更會送出總值百萬元的禮品，多間展商亦推出超值優惠，讓入場人士以至抵價格盡情「素」貨！

▲ 亞洲素食展匯聚300多家展商、超過600品牌，提供逾6000種素食和綠色產品。

驚喜優惠多籮籮 禮物著數任你攞



今年亞洲素食展為入場人士帶來滿滿福利，為慶祝素食展踏入十周年，無論是10月出生、每月10號生日，或者證件含有「10」兩個字相連的市民，都可以免費入場。展會首日（3月8日）適逢國際婦女節，所有女士當日均可免費入場，大會更會額外送出1,000份專屬小禮物給女性觀眾。

此外，每日首100位入場觀眾更會獲贈精美禮品一份，現場購票港幣$25，但可獲贈價值港幣$100的德國製環保餐具一套。另外，凡於會場購物滿港幣$300，即可獲贈禮品一份，滿港幣$500則可獲贈禮品兩份。

多家展商亦乘勢推出不同獨家優惠及大量精選產品，部分商品更低至$10，例如以十元自選兩杯虎堅果冰凍甜點、十元購買豆品產品，以及限量發售的十元兩件千層烤餅等。不少展商推出每日限量$10福袋，以及$10超值加購優惠，讓大家以「至抵價」入手冷壓初榨椰子油、蕎麥脆，以及有機茶包等素食和綠色產品。除了十周年優惠外，有展商亦推出展會限定低價折扣，例如是高麗蔘三折優惠，以及芒果蘋果熱情果果汁飲品買一送一等，讓大家買得健康又開心。



全新素食體驗 產品應有盡有



作為全港最大型、最全面的素食和綠色生活展覽會，又怎會少得各式各樣的素食和綠色產品？今年素食展產品款式種類繁多，新派素食、低卡健康零食、簡單即食預製菜、純素甜品及朱古力、素補健品、咖啡、氣泡茶及純素酒，以及素純醬料等等應有盡有，全面滿足大家需求！現場更特設特色餐飲區以及咖啡、茶及烘焙專區，觀眾可即場品嚐各種美味的素食餐點，體驗素食料理的多樣性和創意。

三天的展覽期間，大會還舉辦超過80場精彩活動，包括素食廚房、健康講座、品味工作坊、嶄新推出的《療癒身心年》、雕刻再生‧塑膠升級再造藝術工作坊，以及Taste of Veg體健坊及分享會，讓大家可盡情享受慢活素食，體驗「素生活」。



聯乘餐廳商店限定優惠



與此同時，今年亞洲素食展亦聯乘逾70間素食餐廳及綠色商店，在3月8日至17日期間推出多款期間限定優惠，部份餐廳更可享全單八折。參與的素食餐廳及綠色商店涵蓋港九新界，種類多元化，中、西、日、韓等多國料理任君選擇，更有傳統與創新料理的碰撞，讓大家食出新火花。

今年素食展精彩活動接腫而來，展商大量產品折扣優惠，更有多款優質產品大賞，一次滿足你的食、玩、買行程！留意以上優惠及禮品數量有限，送完即止，想享受各大展商及展會的超抵優惠，就要把握機會到素食展搶購！

▲ 全港最大素食展集食、買、玩於一身，讓入場人士盡情「素」貨。

亞洲素食展2024詳情：

開放日期及時間：

2024年3月8 - 9日（星期五至六）11am - 8pm

2024年3月10日（星期日）11am - 7pm

地點：灣仔會展3FG

票價︰港幣25元（現場購票可獲贈價值HK$100德國製環保餐具一套）

(11歲或以下小童，及60歲或以上「綠悠咭」或「長者咭」持咭人免費入場。)

網址: www.vegfoodasia.com

(特約)