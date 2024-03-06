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Beanies成員丨Winky建立自己舞台　黃健怡新歌以厭世貓觀看世界

娛樂 16:00 2024/03/06

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女團Beanies成員黃健怡。

樂壇近年百花齊放，愈來愈多「聲音」加入為樂迷帶來更多選擇。隨着時代轉變，不少歌手都以獨立身份出道，在沒有太多框架下自由創作寫下心聲。

女團Beanies成員黃健怡（Winky）推出新歌《喵喵厭世學》，Winky為新歌投資近六位數字、籌備約兩個月，放下女團身份分享自己的音樂。

Beanies成員丨Winky推出個人首支單曲《喵喵厭世學》　黃健怡從貓視覺看世界

黃健怡推出新歌《喵喵厭世學》。

厭世貓視覺看世界

Winky以貓的視覺去看世界，「是一隻較厭世的貓，對牠來說有得食就得㗎喇嘛，即係呢個世界究竟發生咩事佢嘅表面就係︰哦！其實都唔關我事咁。但係其實實際係咪真係唔關佢事呢？」

對她而言，最困難的是MV內的一段舞步，「本身較多使用聲帶『跳舞』，加上排舞時間較短，所以很有挑戰性。這首歌是比較豐富，就如一隻貓跳來跳去一樣，舞步亦會切合它。」

Beanies成員黃健怡

Winky最愛副歌的一句歌詞「千跳萬跳天花之上望戰火」，「這句歌詞能表達到『我真的很想抽身，想跳上一個很高的地方，純粹望回這個大環境究竟在發生甚麼事，但我卻不想置身在內。』」她續說：「跟不同人相處時候，當大家價值觀不同便令我想抽身去看，讓自己不會過於不開心啊或不舒服。」

聽畢新歌後，Winky有感像乘搭了過山車般：「很豐富、很多走上走落，同時擺出一個很厭世的態度。」她希望：「大家從這首歌認識到黃健怡，也是我其中一個很滿意的作品。也想跟大家說，即使這個一個人的外殼很厭世很像是事不關己，但其實其內心的情緒都可能很豐富。」

Beanies成員黃健怡

放下女團身份

身為女團成員的Winky今次推出Solo歌曲，她謂：「單飛來說，我不覺得真的是飛了出去，只是每個成員都有自己的作品，Solo在走的同時團亦一起走，所以我覺得是雙線行駛，也想大家認識到更多不同面向的我。」

Winky去年與陳樂頤（Georgina）、張天穎（Jaime）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）組成女團Beanies，「她們給予我很大力量去走出來嘗試做Solo，我在想如果整個舞台只得我一個究竟會是怎樣？於是便在2024年挑戰自己站在舞台。」

她坦言既緊張又興奮，「緊張當然是旁邊沒有團友相伴，但獨自站在台上是有一種魔力——全部人都會將焦點放在自己身上，感受多了觀眾的力量。」

Beanies成員黃健怡

獨立歌手不易做

獨立身份勇闖樂壇當然亦會遇上各種困難，「金錢上一定會需要，我需要教班、表演等去支撐自己做歌，亦慶幸身邊有很多人幫我去完成。」

名校生出身的Winky幸獲家人和朋友支持修讀音樂及加入樂壇，「家人沒有反對，而很多朋友都對我的Social media、YouTube等有很多看法，不斷地給予我意見，很感受到他們對我的支持。」

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訂立未來目標

Winky今年的目標是推出三首歌曲，「現在有一首，另外兩首當然這刻尚未有，但我想三首歌的風格都有所不同。至於團那方面，除了剛剛推出新歌外，就是即將會開Show。未來希望有更多唱Live的機會，以及跟不同人合作。」

她又以三年為目標年期，「希望可以在不需要教班或做Part time的情況下，可以全心全意地去做音樂，能夠Make A Living。」

服裝：@aalishk

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撰文 : TOPick柴犬出動

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