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【性侵脫罪】14歲男生疑遭兄長男友人性侵　陪審團裁定37歲無業男脫罪

社會 16:03 2024/03/06

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陪審團裁定37歲無業男兩項罪名不成立。(資料圖片)

與同父異母的28歲兄同住的14歲男生，於2020年在寓所內涉遭兄長及其男友人性侵。現年37歲的男友人早前於高等法院否認向16歲以下的兒童作出猥褻作為及與16歲以下的男子肛交2罪，陪審團今（6日）裁定兩罪均不成立。至於早前已承認向16歲以下的兒童作出猥褻作為等共16項控罪的兄長，暫委法官先索取事主精神及創傷報告，另替被告索取精神報告後才判刑。

被告熊思昊（現年37歲），案發時無業，否認於2020年8月8日，在旺角一單位內向16歲以下的X作出猥褻行為，以及同日同地與16歲下的X肛交。陪審團退庭商議後，以5對2裁定兩罪均不成立。

控方開案陳詞指，案發時14歲的X就讀中三，與同父異母的兄長居於涉案單位。案發前一晚，兄長帶了1名男友人即被告回家，當時有人吸毒。控方指，被告與X曾互相口交及與X肛交。被告被捕後承認可能因吸毒後變得興奮，繼而與X肛交。被告稱X看起來很成熟，以為他17或18歲。

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記者：林育慧

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