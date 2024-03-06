【公職失當】涉越權索傷人案資料 兩警公職失當罪成囚7個月

▲ 其中一中被告楊卓麟35歲，當時任職警員。(資料圖片)

兩名反黑組警員涉於2021年，越權索取另一警區1宗傷人案的閉路電視片段，同被控1項在公職中行為失當罪，兩人早前被裁定罪成，今（6日）於觀塘裁判法院判刑。裁判官指被告有違維護法紀的職責，嚴重打擊公眾對警方的信任及警隊公信力，判監7個月。

被告沈志明（41歲，警署警長）及楊卓麟（35歲，警員），被控於2021年11月18日，在九龍灣身為公職人員，故意及蓄意作出可構成罪行的失當行為，即使用虛假身分及出示訛稱由警方簽發的信件，以獲取涉於同月17日凌晨，超越其職權範圍的1宗傷人案閉路電視錄像。

楊的代表律師求情指，楊於2019年曾自費修讀犯罪心理學課程，可見他對警務工作的興趣和熱誠，但因本案不能再擔任警員。

署理主任裁判官劉綺雲判刑時指，被告使用虛假身分及文件欺騙保安，藉以查看閉路電視片段，有違警方維護法紀的職責，嚴重打擊公眾對警方的信任及警隊公信力，案情非常嚴重。

裁判官指，雖然沒有證據指被告從中獲得利益，但傷人案事主是三合會前坐館，除了警方關注施襲者，其他三合會幫派亦會關注，更可能會利用相關片段製造事端，或引發更多罪行，危害社會治安。

裁判官續指，兩被告的工作會接觸三合會背景人士，兩人早前已被裁定取得片段有其個人原因，必然與不當不法使用從而獲得個人利益有關。裁判官指兩人伙同犯罪，刑責相同，判兩人入獄7個月。

控方案情指，被告沈志明及楊卓麟隸屬油尖警區反三合會行動組第2隊，2021年11月17日凌晨1時30分九龍灣宏開道發生一宗傷人案，由東九龍重案組調查，兩被告沒被指派調查該案。

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記者：陳曉欣