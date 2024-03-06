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【六合彩】$4,800萬頭獎周四攪珠　即睇幸運攻略

社會 16:10 2024/03/06

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熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

六合彩3月7日攪珠，頭獎高達4,800萬元。（資料圖片）

六合彩連續５期頭獎無人一注獨中，明天（7日）攪珠的六合彩，若頭獎幸運兒一注獨中，預計可捧走$4,800萬。

六合彩明晚（7日）截止投注是9時15分。

六合彩最近廿期攪珠結果。

六合彩幸運攻略

六合彩過去廿期的攪珠結果，「24」一支獨秀，曾攪出6次，近乎每3次攪珠就中一次。

「7」、「15」、「36」也是熱門號碼，過去廿期攪出5次。

如果從顏色波分析，上面4組號碼，都是紅色或藍色號碼球，兩隻顏色是大熱。其中紅色波佔過去廿期的波波共約39%；至於藍色33%，綠色僅28%。

盲門是「28」和「44」，至少逾廿期未曾攪出過。

六合彩第25期結果

六合彩3月5日攪珠結果：11、24、34、36、39、42，特別號碼38。

頭獎沒人中；二獎2注中，每注派165.42萬元，三獎每注派7.8萬元。

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責任編輯：吳卓峰

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