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尋找世界另一個我丨煎Pan化身粉雄救兵改造「A0展鵬」　啦啦隊女神雅涵客串玩模擬約會

娛樂 16:15 2024/03/06

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《尋找世界另一個我 台灣篇》本周的嘉賓藝人陳展鵬。

TVB綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》本周的嘉賓藝人為陳展鵬（煎Pan），煎Pan尋找第一位「陳展鵬」過程絕不簡單。煎Pan在Vtuber庫洛姆的提示下闖關，又要戴貓耳賣萌又要與春麗「決鬥」，平時斯斯文文的煎Pan大晒反差萌，認真唔話得。

幾經波折下，煎Pan才找到第一位陳展鵬，原來第一位陳展鵬是超級宅男，家中房間全是漫畫和手辦模型，他坦言性格怕生沒甚麼朋友，更是一名A0單身男，他其中一個心願就是出Pool，他坦言：「很想拍拖，畢竟年紀都大了，我想改變自己，提升自己信心，這樣才有勇氣跟女生搭話！」

尋找世界另一個我丨兩個「黃智雯」四手聯彈　Mandy演《最美的意外》獨腳戲騷演技

煎Pan在《尋找世界另一個我 台灣篇》騷反差萌。

與女神雅涵模擬約會

煎Pan旋即化身「粉雄救兵」，帶了A0展鵬剪頭髮兼換了一身造型，更特意邀來台灣啦啦隊女神雅涵和A0展鵬進行模擬約會。

由於首次與女生約會，A0展鵬全程緊張到口窒窒，要雅涵主動說話找話題，氣氛非常尷尬。

直男度100%的A0展鵬之後更掛住自己吃東西，沒有細心地為雅涵夾菜，令到在旁「觀戰」的煎Pan睇到非常激氣，場面搞笑。

面對女神雅涵，A0展鵬全程緊張到口窒窒。

陳展鵬憶昔日低潮

之後，煎Pan繼續出發尋找第二位陳展鵬，經過一輪尋尋覓覓，發現燒烤店老闆正是第二位陳展鵬，煎Pan與他有不少共通點，兩人同樣年紀輕輕便出來社會工作，亦接觸過不同類型的工種，就連地盤都撈過。

煎Pan分享經驗說：「最不好就是踩釘，一星期都不能走路。」身為視帝的煎Pan演藝路並非一帆風順，他透露曾經想過放棄：「做演員不是很順利，淆了十多年，有想過放棄，當時我回到現在的公司（TVB），我給3年時間自己，如果都不行我就轉行！」

三位展鵬會終極合體。

接著，他們齊齊釣魚大談男人經，製作組特意安排兩人的另一半靜悄悄偷聽兩人對話。煎Pan期間分享與太太單文柔（Phoebe）的首次邂逅經過，並會發表愛妻宣言，Phoebe聽到後感觸得爆喊。

而兩Pair人出發放天燈，煎Pan和Phoebe更會神助攻第二位陳展鵬完成人生大事，場面相當感人。

兩位展鵬釣魚談男人經，兩位另一半在車上偷聽。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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