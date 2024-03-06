死而復生｜21歲女被宣告不治　裝入屍袋5小時突郁動殮房職員嚇呆

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【死而復生/復活/殮房/屍袋】危地馬拉發生一宗離奇「死而複生」事件，一間名為San Juan de Dios General Hospital醫院的職員，於醫院停屍間發現一裝有屍體的屍袋竟突然動起來，據了解，屍袋內的21歲女子已被醫生宣判死亡，且裝在屍袋長達5小時。人員發現她仍有氣息時，於是再慌忙將她送急症室，可惜的是，依然搶救無效，女子最終再被二次宣判死亡。

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從網絡流傳的影片可見，當醫院職員發現女子於屍袋中仍有氣息後，便慌忙將她送回急症室進行搶救，過程中醫護人員還不斷大喊，「她還活著、她被放在停屍間」。據了解，涉事醫院其後證實事件，指出女事主最初抵達醫院時情況極不樂觀，不但嚴重營養不良，更有癲癇和腦癱病史，醫護人員搶救約30分鐘後便宣布不治，並用屍袋將遺體包裹，再移到醫院殮房。

但5小時後女事主被職員發現仍活著，有輕微氣息，於是再將她送回急症室。不幸的是，儘管醫生努力搶救，女事主最終不治。由於1日內2次被宣死亡；事件已驚動當地衛生部，暫時仍未知會否進行進一步調查。

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責任編輯：羅嘉欣