【領展大學生獎學金】中大醫科生患先天疾病術後痊癒　冀建平台指導有志讀醫基層學生

▲ 「領展大學生獎學金」今年近半數得獎者為中大學生。（中大提供）

中大有102位學生獲頒本年度「領展大學生獎學金」，其中一年級醫科生詹曉雯年幼時因患有先天性疾病而時常生病，直至完成手術後才回復正常生活，令她立志成為一名拯救生命及治癒病患的醫生，並計劃建立平台，為來自基層背景且有志讀醫的中學生提供指導，回饋社會。

詹曉雯現時就讀中大醫學院內外全科醫學士一年級，她在年幼時因患有先天性橫膈疝氣而時常生病，直至4歲時完成手術，才得以回復正常生活。有關經歷令她體會到擁有健康身體的重要性，並對人類生物學產生興趣，於是立志成為一名拯救生命及治癒病患的醫生。

追求夢想外，詹曉雯計劃建立平台，為來自基層背景且有志讀醫的中學生提供指導，以回饋社會。她相信，每個人都應該有實現夢想的機會，因此盼藉分享個人經歷，給予學生克服困難、實現夢想的力量。

就讀教育學院文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育）一年級的何詠詩則來自綜緩家庭，她在中學時因家境困難而未能補習，以致在中五的校內歷史模擬考試僅獲第3級成績，而對學習歷史科興趣一度大減。然而，有老師鼓勵她「現在的成績並不等於未來的成就」，令她在中六時奮起直追，終於文憑試（DSE）取得優異成績。

何詠詩立志成為教師，希望以生命影響生命，包括於DSE後通過社交媒體分享學習經驗及應試技巧，並為有需要的中學生提供免費教學服務，鼓勵家庭條件欠佳的學生力爭上游，找到屬於自己的人生路。

中大校長段崇智表示，很榮幸見證百多位中大學生憑努力勤奮及服務社會的熱忱，獲頒領展大學生獎學金嘉許，並期望各位同學繼續把握機會充實自己，拓闊視野，成為肩負社會責任的未來領袖。

「領展大學生獎學金」今年接獲超過1,700份申請，選出220位就讀於11間本地大學的本科生頒發獎學金，以表揚他們在學術及社會服務方面的傑出表現及成就；當中近半數得獎者為中大學生。

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責任編輯：梁凱婷