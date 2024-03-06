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自閉兒媽媽｜倪詩蓓遭2歲智商自閉兒弄傷　張國榮初戀女友嘆：唔知可以捱幾耐

育兒資訊 19:03 2024/03/06

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倪詩蓓日前發文稱自己被23歲重度自閉症兒子弄傷，不知還可以支撐多久。

【自閉症/SEN/星二代/倪詩蓓】育有「星星孩子」自閉兒的父母，需要付出最強耐性。張國榮初戀女友、前麗的花旦倪詩蓓與著名漫畫家黃玉郎育有23歲兒子黃英樑（Royce），於兒子2歲多時證實患上嚴重自閉症，被診斷終生只有2歲智商。倪詩蓓與黃玉郎情斷後獨力湊大兒子，惟經常被兒子弄傷。現年57歲的倪詩蓓近日發文訴說再次被兒子弄傷手，「我真的唔知仲可以捱幾耐⋯⋯」

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倪詩蓓曾擔任雜誌兒童教育專欄作家，2020年起為新城知訊台節目《詩情廿四味》擔任主持。倪詩蓓向來鮮有分享兒子情況，日前罕有發文放負，稱自己湊大患有重度自閉症的寶貝兒子，好不容易湊大他到23歲，更為了專心照顧兒子沒有再婚。可是她被兒子一而再，再而三地弄傷，令她心力交瘁。

10多年來周身傷殘，曾經比推到揸拐杖快10個月，我還是堅強的站起來！上個月手被他整到未好，這兩天又再受傷，我一直有一顆堅強的心，單親冇再婚為了（兒子）。冇錢亦咬緊牙根盡我一切的愛和能力照顧（兒子），我真的唔知仲可以捱幾耐⋯⋯

倪詩蓓曾揚言對兒子是不放棄，因照顧孩子是媽媽的天職。（黃建輝攝）

自閉症｜曾移居新加坡治療

倪詩蓓早年為黃玉郎誕下兒子Royce後，與黃玉郎因兒子的問題摩擦漸多，影響了感情，最終分手而成為單親媽媽。倪詩蓓便帶同Royce前往新加坡生活，並在當地尋求治療，把握6歲前的治療黃金期。倪詩蓓曾接受TOPick訪問時解釋，因新加坡醫療服務好，且沒有香港那麼壓迫，對孩子的成長較好。她亦重返校園進修兒童教育，學習如何照顧自閉兒。

自閉症｜同時患語言發展遲緩

可是Royce到10歲仍然無進展，倪詩蓓最終接受現實，兒子終生只有2歲智商，同時患有語言發展遲緩及聲音敏感症。2017年，倪詩蓓帶兒子回流香港，並改變育兒方式，「我不再摧谷兒子學習，只求他學會自理能力。」

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自閉症｜力大無窮弄傷媽媽

倪詩蓓坦言單是教他穿衣服已花上數年，當兒子踏入青春期，倪詩蓓更需要與兒子鬥力，令她周身損傷，長期睡眠不足，每日最多只睡4小時。「我從未見過兒子『打喊路』，星兒其中一個問題是精力旺盛、力大無窮，晚上毫無睡意，他14歲時情況最差，半夜一直呆坐，氹他睡覺要花足數小時。」

Royce於15歲時已身高5呎10，曾試過晚上不願睡覺，發脾氣大力推跌玩具櫃，壓傷倪詩蓓致腳傷撐了10個月拐杖，至今仍有如風濕的後遺症。倪詩蓓其後接受醫生建議，讓他服用低劑量藥物幫助入眠，才改善了問題。為了專心照顧兒子，倪詩蓓早已決定將青春奉獻給兒子，拒絕了多位追求者，揚言絕不後悔。

我對兒子是永不放棄，照顧孩子是媽媽的天職。

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責任編輯：林綺玲

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