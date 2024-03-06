回南天潮濕︱春天忽冷忽熱小朋友易病　7款湯水對抗感冒+咳嗽+鼻敏感

▲ 春天忽冷忽熱小朋友易病，推介7款湯水對抗感冒、咳嗽、鼻敏感。

【春天湯水/食療/食譜】受東北季候風影響，天文台預料未來一兩日氣溫下降至16度。踏入春天，天氣乍暖還寒，潮濕多雨，大人和小朋友都容易生病，感冒、流感、咳嗽、鼻敏感等毛病隨時找上門。TOPick整合註冊中醫馬琦傑、以及湯水專家張佩芳的意見，推介7款強簡單湯水食譜，有助舒緩不適症狀，同時增強抵抗力，預防疾病埋身。

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中醫推介4款食療

註冊中醫馬琦傑曾於Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」發文，指春天潮濕，忽冷忽熱，容易出現4種小病，包括流透明鼻水、喉嚨乾涸、便祕和睡不安穩，令免疫力下降。他分享了4種食療，患者可對症下藥：

1. 透明鼻水

食療︰陳皮薑片水

材料：陳皮1角、薑片1塊

做法︰2碗水煲15分鐘即可，暖喝。

2. 喉嚨乾涸

食療︰羅漢果水

材料：羅漢果1個

做法︰將羅漢果弄碎，2碗水煲15分鐘即可，暖喝。

3. 便祕

食療︰麥芽谷芽陳皮水

材料：炒麥芽2分，炒谷芽2分，陳皮1角

做法︰2碗水煲15分鐘即可，暖喝。

4. 睡不安穩

食療︰沈香茶

材料：沈香茶3粒

做法︰1杯水用90度水溫焗茶，暖喝。

同場加映︱清熱祛濕湯水食療：蕁麻疹︱天氣潮濕易出風癩痕癢難耐 中醫推介2款清熱祛濕湯水食療

湯水專家芳姐推介食療

天氣轉冷，小朋友因抵抗力及免疫力弱而容易生病，出現流感、感冒、咳嗽不止、喉嚨痕癢及鼻敏感等情況。湯水專家張佩芳（芳姐）曾於個人網誌分享3款湯水，有助舒緩及預防症狀。

1. 淮杞海底椰虎乳靈芝雪耳湯

功效：

雪耳有「平民燕窩」之稱，有豐富的多糖類，當中葡聚醣能刺激淋巴細胞轉化，促進抗體形成，有抑制腫瘤細胞及增強免疫力之功用。百合能潤肺止咳、清心安神，配合其他藥材有治久咳之效。

材料：

淮山 1兩

杞子 4錢

海底椰 3錢

虎乳靈芝 3錢

雪耳 2錢

瘦肉 適量

做法：

先將淮山、杞子等浸洗、雪耳去蒂。

瘦肉出水。

將全部材料放入煲內，用6碗水煮2小時成4碗即成。

2. 鮮龍脷葉桔餅雪梨陳皮水

功效：

鮮龍脷葉能夠清熱、治肺熱咳嗽及治喉痛，然而它性平，味甘淡，故如果風寒咳引致支氣管炎、咳喘都可以用上龍脷葉。用陳皮煲湯，對寒痰咳嗽、脾胃氣滯者很有益。

材料：

鮮龍脷葉 1兩

桔餅 2個

雪梨 2個

南北杏 1兩

陳皮2個

做法：

先將鮮龍脷葉洗淨。

把桔餅沖洗切開。

再將雪梨洗淨去核及切塊。

把杏仁、陳皮浸洗。

全部材料用6至7碗水，煮45分鐘成4碗即成。

3. 淮山杞子瑤柱鷓鴣湯

功效：

湯料中鷓鴣是治理脾虛久咳、痰多的食療佳品，而淮山有健脾益胃、助消化吸收的作用。另外，杞子養肝明目、增强免疫力。瑤柱則能清除體內的有害毒素，有健脾、利尿及消腫功效。此湯對脾胃虛弱、食欲不振、肢倦乏力、容易咳嗽及痰多小朋友最為適合。

材料：

淮山 1兩

杞子 3錢

紅蘿蔔 1個

瑤柱 3粒

紅棗 4粒

生薑 3片

鷓鴣 1隻

方法：

將淮山、杞子及瑤柱分別浸洗。

再將紅蘿蔔去皮切塊。

把紅棗去核。

將鷓鴣劏洗淨再出水

全部材料用8碗水煮約一個半小時，煮成4至5碗即可連湯料服用。

獲註冊中醫馬琦傑、湯水專家張佩芳授權轉載。

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責任編輯：王明芳