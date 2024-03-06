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潮濕天氣｜揮春墨水化開如鬼畫符　網民：回南天定回魂夜？【附8大防潮法效用】

健康資訊 17:58 2024/03/06

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回南天濕度爆燈。

【天氣預報/回南天/潮濕/抽濕／天氣/新年/揮春/凶宅】新年過後遇上回南天潮濕，家居濕氣太重竟然鬧出大笑話！一名大埔網民轉載一張家中太潮濕鬧出「凶宅驚魂」的相片，惹笑網民大呼：大吉利是！

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Sick問識答
【 Sick問識答】旅行前哮喘發作應中止行程？ 醫生拆解4大旅遊貼士

這名網民今日（6日）在「大埔 TAI PO」Facebook群組轉載一張相片，相中因潮濕天氣來襲，家中揮春甩色，字跡全化開，狀甚恐怖。從相片中可見張貼在大門上的揮春墨水大部分已經化開，一行行黑墨水痕跡沿著門滴到地上，隱約仍可見寫著「龍年大吉」和「福」的字跡，其餘兩張則無法辨認。據悉，原帖上載於內地社交平台「小紅書」，原文事主身處於鄰近香港的廣東地區，同樣遭受回南天潮濕影響。

潮濕天氣連揮春都甩色，字亦化開。（Facebook圖片）

網民：回南天定回魂夜？

帖文下引來不少網民留言，皆比家中的景象嚇到，笑指「好猛」，形容墨水痕跡如鬼魂頭髮，「好唔老黎」。有網民形容「以為係頭髮」、「被邪靈封印」等。亦有網民欣賞揮春化掉後為家裡增添藝術感。

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港女自創方法防霉 實測有用

由於天氣異常潮濕，近日本港濕度更達100%，不少人遇上家中牆壁發霉的煩惱，叫苦連天。有港人在內地社交平台「小紅書」分享家中牆壁防霉妙法，指父親是從事裝修30多年的經驗老師傅，建議可將洗潔精塗在牆壁上防霉。女事主實測見成效，大讚成本低之餘，家中牆壁仍能保持多年不發霉。她在帖文下分享塗擦方法，聲稱用在已發霉的牆壁上亦同樣有用：

「抹布濕稍稍直接擠洗潔精搽牆，唔使怕多，下次基本上不發霉。乾了後沒有任何痕跡和氣味，又不會發霉啊！」

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專家拆解8大防潮法效用

坊間一直有多種除濕及除霉方法，包括用木炭、咖啡渣、舊報紙等吸濕除臭。「化學博士」K Kwong曾拆解8種常見除濕方法，當中只有3種真正有效。

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責任編輯：羅嘉欣

 

 

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