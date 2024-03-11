Sick問識答｜哮喘患者遊日易誘發作危機？ 醫生拆解4大危機+注意事項

【遊日/日本/旅遊/外遊/哮喘】通關後香港人開始頻頻出遊，近期踏入春季、櫻花盛開，不少人都會遊日賞櫻，惟哮喘患者出遊，假如準備不足，很可能會誘發病發危機！香港胸肺學會代表胸肺科專科醫生黃慕蓮醫生接受訪問時，就為大家拆解哮喘成因及病發危機！

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醫生拆解哮喘成因

哮喘其實是一種發炎情況，發炎成因可分為先天及後天因素。當氣管發炎時，氣管壁會分泌大量分泌物，令氣管變得狹窄，而氣管壁亦會出現腫脹、氣管表層肌肉亦會因為收縮，令到氣管變得更加狹窄。

患上哮喘，患者會出現以下3種情況：

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哮喘患者因為氣管收縮，因此呼吸時會出現喘鳴聲，晚上情況會更為嚴重，而轉天氣時喘鳴聲亦會變得更頻密。惟上述3種症狀與其他呼吸科疾病相似，因此醫生需要詳細了解患者病歷及家族歷史，為患者進行體檢並進行簡單檢查，其中較為重要一項是需要進行肺功能測試。

黃醫生解釋指，肺功能測試主要利用哮喘患者氣管極為過敏的特點，以藥物刺激患者氣管，觀察氣管會否較正常人收縮得更為劇烈；亦會處方氣管舒張劑，觀察患者使用後氣管收縮情況會否得到明顯紓緩，方可診斷患者是否患上哮喘。

遊日誘發哮喘4大危機

出外旅行，當地氣候、環境及生活習慣都各有不同，部分病人氣管極為敏感，平日出入冷氣房便可感到呼吸不順。黃醫生以香港人最喜愛的日本為例，假如患者前往北海道，便有可能因天氣過於寒冷引致哮喘發作。

此外，日本當地環境亦可能存在大量致敏源，例如日本當地戰後種植了許多樹木，其中包括杉樹以及檜樹，這些植物春天時會飄出大量種子，這些植物種子亦有可能誘發哮喘；旅行時入住榻榻米旅館，即使榻榻米本身非常乾淨、材料亦極為環保，但部分人如果對榻榻米隙間潛藏的塵蟎出現過敏，亦有可能誘發哮喘。

醫生續指，每個國家花粉季節有所不同，假如患者過敏情況嚴重，出發前便可能需要率先了解，部分國家居民經常吸煙、旅遊期間患者頻頻吸入二手煙，哮喘控制便會轉差。

除了上述問題外，酒精中所含的組織胺恐會令患者出現流鼻水或鼻敏感等情況，惟不少哮喘患者都未必知道自己對於酒精中複雜成分存在過敏反應。假如患者於旅行期間與朋友飲酒作樂，導致出現過敏及誘發哮喘，病人求醫時可能仍未知道自己所喝下的紅酒、白酒、果子酒或藥材酒等，便是誘發哮喘的元兇。

患者旅行前應做足準備

去旅行固然開心，但患者出發前亦應做足準備。黃醫生強調，哮喘患者平日最重要控制好哮喘病情，一定要謹遵醫囑準時用藥、服用醫生處方劑量，切勿自行偷偷減藥。

假如旅行前不幸哮喘發作，建議要先求醫並諮詢醫生意見，了解狀況是否適合去旅行；旅途中帶足藥物，另外配備好額外的傍身藥物，例如收鼻水、消炎及退燒藥物等，以備旅途上不時之需。

如旅行途中感到不適，倒如呼吸感到氣緊不適，甚至出現喘鳴聲，便需要盡早求醫、預防哮喘惡化。

及早注射流感疫苗

轉季流感肆虐，旅行期間少不了到人煙稠密的地方，變相感染流感機會亦會變大，因此醫生亦會建議病人出發要注射流感疫苗，惟疫苗並非施打後便可立即見效，可能需要等待一周才能發揮作用，因此建議需提早注射疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣