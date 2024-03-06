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《十八樓C座》「五代同台」55週年展覽　由星級攝影師任達華掌鏡

娛樂 16:43 2024/03/06

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任達華親操刀為《十八樓C座》街坊留倩影。

商台廣播劇《十八樓C座》自1968年7月3日起首播，至今已播出55年，為華語世界最長壽廣播劇。該劇以嬉笑怒罵的手法演繹社會大小事，陪伴著香港人度過各種風雨，見證了香港的成長、起飛和歷史時刻。

為慶祝開播55週年的重大里程碑，雷霆881商業一台舉辦《十八樓C座》「五代同台」55週年展覽，展示《十八樓C座》聲音演員（金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何文光、馮志豐、陳聰、伍甄琪）相片及合照，是次展覽並邀影帝星級攝影師任達華（華哥）親自操刀掌鏡，拍攝一眾聲音演員的「全家福」。

任達華細說對《十八樓C座》感受

當日華哥一口答應為慶祝開播《十八樓C座》55週年拍攝重任，表示對該劇有很深的感情，「我由細聽到大，可以話係同時間成長，都係聽住電台長大，最欣賞《十八樓C座》通過幽默方式帶給聽眾歡樂和香港人共同回憶。」

華哥想藉著這次拍攝向廣播員致敬，感謝他們為香港廣播界及社會奉獻多年。

華哥到商台參觀《十八樓C座》的錄音過程。

拍攝前，華哥亦特意抽空一天來商台，參觀了一次《十八樓C座》的錄音過程，談及第一次與劇中聲演「周老闆」的金剛叔見面時，影帝級的華哥亦坦言被金剛叔的獨特氣場所震懾，「金剛叔錄音是坐著運氣的，跟收音的咪距離好遠，中氣十足好利害，那份氣場，我真的做不到，很佩服，他亦非常有魄力。」

這次拍攝以懷舊場景為主題，華哥呈現《十八樓C座》一班街坊不一樣的一面，跳出聽眾對他們的想像。華哥更邀請資深電影美術指導 張蚊來擔任拍攝的服裝設計，讓一班街坊穿上華麗服裝。華哥希望透過這次的展覽讓聽眾來「尋味」，感受廣播劇的精神。

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《十八樓C座》「五代同台」55週年展覽詳情：

日期： 由2024年3月8日(星期五) 起至2024年3月22日 (星期五)

時間：24小時展出

地點：中環街市2樓24小時行人通道

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撰文 : TOPick柴犬出動

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