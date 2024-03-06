【自由行】首批6名青島自由行旅客傍晚抵港　旅發局等代表機場迎接及致送紀念品

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即日起西安及青島納入為港澳個人遊城市。有立會議員指今日（6日）首批共6名青島的自由行旅客傍晚抵港，旅遊發展局等機構代表屆時會到機場迎接及致送紀念品。香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰預計，本月中下旬起，便會有更多西安和青島旅客來港，平均留港2至3晚。

立法會議員兼青島市政協常委陸瀚民表示，從青島同鄉會得悉，6名青島的自由行旅客，包括一對新婚夫婦及一位山東美食的博主，他們都是今早申請個人遊簽注，一小時內獲批，即時購買機票來港。根據機管局航班資料，傍晚6時15分將有一班國泰航空的客機由當地抵港。

陸又說，旅發局及青島同鄉會已按排10多名代表到機場迎接及致送紀念品，期望他們感受到香港的熱情，將香港旅遊的良好體驗再向親友宣傳。

陸瀚民指，以往青島訪港的旅客主要是參加旅行團或商務性質，自由行對他們新鮮十足及吸引，他期望青島市放寬自由行後，可有3成至5成的客量增長，預計五一黃金周期間，才真切反映放寬自由行是否受到兩地居民歡迎，以及對本港旅遊業有多大幫助。

另外業界認為開放更多自由行城市，對香港酒店旅遊業有正面幫助，不過政策實施初期兩地居民需辦理簽證，也需時計劃行程，預料3月底至4月兩地自由行訪港旅客才會增加。

被問到復活節酒店房的預訂情況，張琪騰今早在電台節目指，內地旅客普遍出行一周前才預訂酒店，現時期內的酒店預訂率約3至4成，而政府計劃未來每個月舉行煙火及無人機表演，相信可吸引更多遊客，帶動本地消費及餐飲業。

他指出，本港淡季酒店房價約600至700元，於內地假期期間較貴，或需800至900元，升幅約3成，形容加幅溫和，「希望遊客唔會因為房價太貴而返深圳」；而3月酒店房價則暫未有太大變化，四星級酒店房價維持在數百元，酒店預訂率較2月非春節假期的日子高出數個百分點。

業界如何「走出去」吸引更多生意，張稱，業界未來會加强與網上旅遊平台合作，在網上進行更多推廣，方便旅客找到香港的酒店，但暫時未有計劃與內地景點或者高鐵等合作推出套票。

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記者：陳麗娜