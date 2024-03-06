Metoo丨內地大叔強行跟外籍女合照　公然性騷擾惹網民憤怒：報警啦

▲ 外籍女士慘被非禮！

近日香港氣溫急升，十足初夏一樣，不少人也到沙灘游水降下溫。日前有網民於抖音上載一短片，當中寫道：「香港淺水灣海灘，這位大爺是想和外國美女合影還是乘機卡油？#香港 #香港旅遊 #美女 #外國小姐姐」

【#Metoo】港姐TVB拍劇爆非禮事件？ 麥皓兒疑遭扯裙攝咪：驚訝不安

強行合影抽水

片中穿三點式的外籍女士正享受日光浴，期間被數名疑似內地大叔圍著，這班穿黑衫黑褲的大叔頸上掛住卡套，其中一名是導遊，疑似是內地客來港旅遊。

據網民以旁白形式描述：「這個大爺想找這個老外一起拍照，可以看得出這個大爺是趁機卡（揩）老外的油，老外有點不情願」。

只見該大叔想搭著外籍女的肩膊，外籍女想推開對方，不過該大叔強行攬著她合照，同行的男團友就幫手拍照。

影完合照後大叔站起來，更向外籍女做出「拍照」手勢，之後笑著離去，看似好滿足！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【#MeToo】Apple親揭25年前曾遭圈中人性騷擾 網民憑一線索猜測是「他」

網民不值鬼妹被性騷擾

接著另一名大叔上前想跟外籍女合照，惟她已推開對方明確婉拒，網民旁述形容：「又想趁機卡（揩）這個老外油」，不過大叔公然摸外籍女的玉背，之後影片就終結。

對於光天化日下發生Metoo事件，網民們均怒斥兩位大叔「性騷擾」，呼籲該外籍女報警：「在非情願的情況下被迫拍照，真的可以報警了」、「有些人的素質真的太低了」、「大爺沒見過外國人？把人家當成動物拍照」、「為國爭光了」和「拍照為名，非禮為實，正垃圾」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5



