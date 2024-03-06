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工作壓力｜打工仔壓力爆煲怒倒母親湯水　事後毅然作1決定修補母子情

健康資訊 18:18 2024/03/06

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有打工仔在網上投稿，表示自己曾因壓力爆煲而向母親大發脾氣，事後毅然決定辭職修補關係。

【打工仔/工作壓力/精神健康/情緒病/家庭關係】都市人工作忙碌屬家常便飯，但要注意壓力可能隨時爆煲，甚至影響情緒，對自己及身邊至親造成傷害。近日有打工仔發文，稱自己以前每天搏命返工、渴望上位，結果某日因壓力太大忍不住向母親大發脾氣，事後感到非常後悔，「心噏咗好耐」。事主之後選擇辭職轉工，壓力減少許多之餘，亦有更多時間陪伴母親，忍不住慨嘆「畀你搵得多又點，淨係得工作人生都唔會開心」。

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事主近日向Facebook專頁「奴工處」投稿，表示自己過去「硬係覺得錢唔夠用」，於是每天拼命工作，希望可以「搵多啲」及上位，但就在無形中累積許多壓力。事主憶述，自己某日因為壓力爆煲而忍不住向母親大發脾氣，甚至在母親面前將對方煲給自己的湯全部倒掉。而他亦表示自己事後感到十分後悔，「心噏咗好耐」，「講返幾多句對唔住都補唔返」。

經此一事，事主亦明白自己的情緒出現問題，「死頂」一段時間後終於決定辭職及轉工；他表示，雖然新工作的收入不如以往，但壓力就減少許多，令他有更多做自己想做的事，情緒亦變得更穩定，「冇再咁暴躁」。更重要的是，事主轉工後有更多時間陪伴母親，「多咗時間同阿媽傾偈、多咗機會飲佢啲湯」。他透露母親最近安詳離世，指自己「好平靜咁接受咗」，並慶幸當初決定辭職、給予更多陪伴，修補母子關係。

回顧自己的經歷，事主忍不住慨嘆：

「幾老土都係咁講，畀你搵得多又點，淨係得工作人生都唔會開心，不如把握當下，做啲呢刻令你舒服嘅事。」

帖文發布後引起不少網民共鳴，紛紛表示「唔好為咗份工犧牲陪屋企人嘅時間」、「身心健康，家庭，永遠都緊要過工作」、「搵得幾多都無用，平衡唔到本身的生活，返工就根本變得無左意義」。亦有人反思鼓吹拼搏、跳出舒適圈的社會文化，認為一味追求脫離「comfort zone」對身心並無益處，「唔知由幾時開始，啲人話唔離開 comfort zone係唔上進，搵唔到錢等於無前／錢途，返工就一定要夠搏，最後賺嘅只係老闆同醫生，而你甚麼也輸掉」、「其實Comfort Zone咪即係舒適，咁做咩下下要跳出去？」

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責任編輯：羅嘉欣

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