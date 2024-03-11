大灣區醫療｜大灣區醫療專業發展協會　協助內地業界訪港怡醫院「取經」　助大灣區醫療發展達國際水平

【大灣區/醫療/醫生/藥械通】近年，不少港人有意移居大灣區，而中央政府和本港政府亦正致力推動大灣區發展。大灣區醫療專業發展協會上周二（5日）舉辦了「和祐國際醫院集團來港交流及參觀醫院活動」，邀請和祐國際醫院集團（佛山）代表和香港專業人士包括大灣區醫療專業發展協會（協會）創會會長蕭英傑先生、協會榮譽顧問及香港專業人士協會主席龐朝輝醫生、協會榮譽顧問及大灣區醫療協進會創會主席陳偉強醫生和大灣區醫療教育事務發展召集人方釗博士進行交流。

最新影片推介：

為促進香港與内地的醫療合作，大灣區醫療專業發展協會與和祐國際醫院集團代表於當日特意前往參觀港怡醫院（香港）的專科門診、體檢中心、家庭醫學診所、VIP病房與普通病房等設施，考察港怡醫院「取經」，為日後香港與内地醫療設備的建設提供更好的參考，完善優質的醫療服務。

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑表示，希望透過舉辦該次交流活動及會議，探討和祐國際醫院集團的醫療需求，建立溝通渠道，增强香港與内地的醫療合作，並共同發展醫療教育板塊。香港作為國際醫療資訊交流的橋樑，協會的目標是將大灣區的資源做到最大發揮，促進大灣區醫療發展達致國際水平並推廣至世界各地，確保市民能以最低成本享有更優質的健康生活。

增强香港與内地的醫療合作

大灣區醫療協進會創會主席陳偉強醫生表示，大灣區的醫療發展首先需要香港醫生與内地醫生的接合，而佛山順德和祐國際醫療中心（International Medical Center，簡稱IMC）就是一個很好的落腳點，包括眼科、外科、心理科、精神科等各方面都可以進行拓展。

為了滿足香港市民在内地的藥物需求，大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑會長指，藥械通最開始全都是港資醫院才能申請，而目前亦已經開放内地的三甲醫院申請。透過藥械通，讓香港市民在内地就醫同樣可以使用進口藥物，往後亦可以使用内地價格相對便宜的藥物，給病人提供更多的選擇，符合更多需求。

香港專業人士協會主席龐朝輝醫生則表示，現在香港醫生或醫療團隊有更多機會可以取得執照在内地執業，目的就是讓在内地居住香港病人能夠在内地使用醫療券，並希望「港式醫療」取得更快的發展。

和祐國際醫院集團品牌市場部部長田人心女士指，這是一個商業模式的探索，只要將合作模式打通，眼科、心臟科等等都可以在IMC實現拓展；而内地的醫療亦需要香港優質醫療資源的介入，來共同推動項目的發展。

醫療資訊實效推廣

目前香港與内地更加追求反向消費、反向醫療，田人心女士表示，和祐國際醫療集團旗下的醫療資源質優價廉，更加切合普羅大眾的消費要求，同時還能照顧到頂尖消費。蕭英傑會長亦介紹，大灣區醫療協進會的角色則在於資訊、服務、落地化。

今年協會將推出資訊平台，將大灣區所有優質的醫療知識與服務放在上面，平台之間同步及互相推動，為大眾提供官方資料，讓大眾對此項優質服務更有信心。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

共同發展醫療教育板塊 培養未來領袖

大灣區醫療教育事務發展召集人方釗博士指出，兩方合作其中一個重要目的就是讓香港融入整個大灣區，讓大灣區其他城市更加熟悉香港的醫療文化與創新。同時作為恆生大學創新中心的聯席總監，他表示，恆生大學會進行一些創新醫療的課程，包括如何在醫療領域培養未來的領袖，可以讓和祐國際醫院的同事來港進修學習。

另外，他還非常關心兒童的特殊教育，亦將特殊教育稱為腦神經多樣化，不再給小朋友貼上一個負面標籤，讓家長亦不再避忌就醫。目前將會透過創新醫療課程教育家長，讓家長知道自己的小朋友是否屬於這一類教育，發揮小朋友的特殊才能。由於目前佛山順德仍未有該項教育板塊，他認為在這方面的合作可以加快落實。

對此，田人心女士表示，「醫學也要有溫度，這裡面其實更多是探討了，對於兒童這種所謂心理疾病治療的一種人文關懷」。在此方面，她指出，和祐醫療集團可以從拓展公益項目上進行合作，跟切實的資料去實施行動，「這對和祐來説也是一個社會責任的體現」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：何沛怡