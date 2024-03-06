【黎智英案】楊清奇稱社評寫手立場與黎智英一致　認同黎對制裁的觀點

▲ 黎智英涉違國安法案續審。資料圖片



壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（6日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》主筆楊清奇續作供，楊稱《蘋果》社評要留意黎的立場和觀點，於2019年反修例運動間，社評寫手的立場觀點均是支持示威者，和呼籲政府收回《逃犯條例》，立場亦與黎於文章中呼籲市民示威一致，以及認同黎對制裁的觀點。

案件今踏入第39天審訊，第3位從犯證人、筆名「李平」的前《蘋果》主筆楊清奇第3天出庭作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤主問。

控方今於庭上展示3張截圖，當中分別由楊於2021年6月17日，即張劍虹、陳沛敏、羅偉光及張志偉等人被捕當日的手機截圖。當中顯示《蘋果》前執行總編輯林文宗於名爲「國安法應變委員會」的Signal群組中移除上述4人，剩下成員包括楊清奇、林文宗、馮偉光及蔣美紅。

楊供稱，已忘記截圖的原因，以上群組則由WhatsApp轉至Signal，成員包括《蘋果》高層和部門負責人，又指曾有同事告知他訊息會在數小時後自動銷毀。

被問及報社社論的目的時，楊供稱，社評是代表報紙的立場，楊指《蘋果》運作特別，每天的社評並非經討論後決定，而是由社評寫手各自選題。

控方再問及筆名「盧峯」的《蘋果》前主筆馮偉光於2019年至2021年的寫作角度。楊供稱，社評寫手要跟隨報館的基本立場，亦要留意被告黎智英的立場和觀點，又指2019年反修例運動間，社評寫手的立場觀點沒有太大分別，均是支持示威者，及呼籲政府收回《逃犯條例》，他們的立場亦與黎於文章中呼籲市民示威一致，亦認同黎對制裁的觀點。

楊形容《蘋果》論壇版比較開放，他接手時只有3項原則，包括支持政治上民主、支持經濟上的市場化，以及不支持港獨。楊指於2016年曾擬定論壇版專欄作者名單，當時黎曾提出推薦名單，包含數名建制派人物，當中兩人更是行會成員。

楊續指，當時對此感到吃驚，認為黎希望論壇版更多元化，惟黎其後推薦的作者均較激進，故楊認為黎於2018年立場變得激進。

研訊明（7日）續。

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記者：梁錦麟