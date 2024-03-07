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單位翻新︱單身男$1900月租超殘單位 低成本翻新走日系風裝修過程大公開

休閒消費 10:56 2024/03/07

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單身男用低成本翻新單位，效果令人驚訝。

【翻新/裝修/單身/深圳】自從恢復通關後，不少港人都有考慮上深圳居住，貪其租金和物價便宜。有單身男就分享在深圳以$1900租屋的經驗，非常便宜的租金，但單位內櫳非常殘舊，而單身男預算不多，遂自己動手用低成本裝修，歷時大約2個半月，將超殘單位變成走日系風格的清新居所。

最新影片:

童學園
校長專訪︱培育學界飛魚小太空人減測考調節功課量　沙呂小校長：潛能帶動學習

內地網民「有本租房日記」在小紅書分享自己在深圳租樓及翻新經驗，從影片所見，單位2房1廳有3個露台，比香港的蝸居大很多，而月租是1700元人民幣(約$1900)港元，單身男將整個翻新過程拍片放上網，更逐個部份教授，而選料方面以便宜實用為主。

以下是未翻新前的圖片：

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單身男強調要選擇SPC地板，雖然比較貴，不過會用上有甲醛的地板膠會損害健康。而裝修其中一個重要就要油漆，單身男就分享過程首先逐一把窗戶拆下，重新上白色油漆，待乾再裝上。

以下是翻新完的照片:

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第二步就是全屋拆掉舊牆紙再重新髹漆。事主辛苦了兩天後，發現有牆漆裂開、新油漆剝落的情況，才知道步驟有錯漏要重新再做。事主將牆身全部剷走，再塗上防潮油、然後批灰、用砂紙打磨牆灰，最後再重新上油漆。

單位翻新︱被網民揶揄太傻

有網民就揶揄指他傻，都是替業主裝修，而單身男就反駁「但下了班的生活是自己的，值不值得自己知道。」有不少網民都鼓勵男生找個女朋友「這種男生居然沒有女朋友，他給她們看看你改造的視頻，我就不信沒人追你。」

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責任編輯:陳麗薇

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