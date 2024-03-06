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女神同行丨樂天女孩雅涵水着浸泥漿溫泉　教食虎頭蜂蛹美顏

娛樂 18:08 2024/03/06

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雅涵在《女神同行》帶男主持「見家長」。

HOY TV綜藝節目《女神同行》由藝人阮偉倫（阿倫）、林躍翰（John）、康志維（康師傅）主持，他們分別隨十位台灣女神包括：林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri、慈妹、林可、苡萱、上晏，回到女神老家，走訪對她們們別具意義的私密景點。

女神同行丨林襄帶製作組見家長　宅男女神大方與男主持齊浸野溪溫泉

男主持初嚐台灣肉圓 

今晚（3月6日）播出的《女神同行》有「樂天女孩」人氣成員雅涵帶大家遊覽老家台南白河，介紹當地傳統美食及溫泉熱點，仲會帶大家回到學校，走進雅涵的童年回憶。

台南白河遠離市區，有較多自然風光，首站雅涵便帶John和阿倫到相熟小店食肉圓。「肉圓」是台灣的特色街頭小吃，雅涵表示每次回鄉都必食這間店的肉圓，其特別之處在於「先蒸後炸」的烹調手法，口感特別，男主持都大讚好食。

首站帶食家鄉特色「肉圓」

雅涵自爆皮膚黑

隨後一行人回到雅涵曾經就讀的小學，雅涵更化身氣質老師教阿倫和John講台語介紹自己。三人翻開學校畢業紀念冊，找尋雅涵小學時候的模樣，青澀的樣子也十分可愛，雅涵更大爆自己小時候皮膚偏黑，但長大後會打扮讓皮膚變白。

為了補充體力，3人來到當地老字號品嚐地道必食的甕缸雞，飽腹過後，雅涵帶阿倫和John來到當地的溫泉勝地「關子嶺」浸「全台唯一」的泥漿溫泉，據說對養顏美容有極佳功效。

3人共享一間湯屋的溫泉，雅涵看似身材嬌小，但火辣程度不輸任何人，曼妙身材勁吸睛，令到兩位男主持面紅耳赤。雅涵分享第一次浸泥漿溫泉的經歷，原來是由高中男朋友帶她來的，她更稱：「泡溫泉是最浪漫的事情。」雖然雅涵今次來只浸了腳，但表示如果John和阿倫冬天再來的話，便帶他們再浸一次。

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女神帶路食野味 

關子嶺有著不少特色山產餐廳，三人浸完溫泉便來到當地的山產餐廳食晚飯。

除品嚐在香港較罕見的鹿肉外，雅涵也推薦了一道讓人「變漂亮」的料理—虎頭蜂蛹，讓John和阿倫大為吃驚。雖然兩位男主持對蜂蛹料理「面有難色」，但在女神推薦的加持下，也大膽品嘗並評價蜂蛹有「薯仔的味道」。

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最後一站，三人回到雅涵老家探望阿嬤，阿倫和John一進門便用了女神教的台語讚美阿嬤年輕漂亮，逗得阿嬤笑的合不攏嘴，阿嬤也悉心為遠道而來的他們準備了窩心雞湯，場面溫馨。

雅涵表示自己從小由阿嬤帶大，阿嬤培養她唱歌，成就了雅涵當歌手的夢想。當問及有沒有見過雅涵帶男生回家時，阿嬤回說不想雅涵結婚，更表示：「結婚不好啦 !」逗得大家哄堂大笑，雅涵在旁解釋阿嬤只是擔心自己會被男生騙。

阿嬤反對雅涵結婚，因為擔心孫女被騙。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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