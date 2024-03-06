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飲食攻略｜回南天濕度爆燈 濕氣纏身精神不滯 烹飪導師教煲「五指毛桃牛大力栗子花豆湯」健脾滲濕

保健美顏 18:13 2024/03/06

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近日氣溫忽冷忽熱，受東北季候風影響，近日氣溫大上大落之餘，天氣多雲有陣雨，濕度持續高企。有見及此，烹飪導師及食療專欄作家芳姐分享一款五指毛桃牛大力栗子花豆湯，幫助大家在濕氣纏身的日子裡健脾滲濕、抗疲勞兼舒筋活絡。

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天氣不穩易誘流感肆虐

天氣乍暖還寒，加上又潮濕有霧，芳姐指不少人因天氣轉變，加上身體陽氣不通，導致身體濕氣變重而感到特別疲倦、昏昏欲睡、胸悶腹脹、四肢沉重無力，甚至筋骨痠痛。

而五指毛桃具有健脾潤肺、舒筋活絡；牛大力則有養腎補虛、強筋活絡功效，加上可健脾滲濕功效的茯苓、補腎厚腸胃的栗子，配合健脾壯陽、抗風濕的花豆及補血健脾的紅棗，可有助健脾袪濕、舒筋活絡，對於濕重引發的疲倦乏力、睏睡、筋骨痠軟無力或疼痛都大有脾益。

芳姐推介以下一款「五指毛桃牛大力栗子花豆湯」養生湯水，湯水藥味不重、老少咸宜，加上可葷可素，配合豬𦟌或排骨同煮可令湯水更為鮮美，配合上述多項材料，可有助於濕度爆燈的天氣健脾滲濕、舒筋活絡。

五指毛桃牛大力栗子花豆湯

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材料：五指毛桃 1兩、牛大力 1兩、茯苓 5錢、栗子 3兩、花豆 1兩、紅棗 6粒。

做法：

1.材料分別浸洗；

2.紅棗去核；

3.全部材料用9碗水煮2小時；

4.煮成4碗，即可飲用。

文章已獲「芳姐保健湯餸」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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