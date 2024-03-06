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【啟德塌棚】勞工處：大型竹棚巡查行動完成　共發出6張停工通知書

社會 18:03 2024/03/06

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勞工處完成兩星期巡查行動，發現多宗違規。

啟德承富里2號「澐璟」地盤早前發生嚴重工業意外，一幅大型棚架突然倒塌墮地，釀成2死3傷。

勞工處已於三月五日完成為期兩周針對建築地盤大型竹棚架作業的特別巡查行動，其間共巡查了全港292個建築地盤，並發出了256份書面警告、195張「敦促改善通知書」、六張「暫時停工通知書」及提出14項檢控，主要不安全事項涉及竹棚架作業、高處工作及吊運作業。

勞工處發言人今日（6日）表示，行動中，勞工處發現部分竹棚架存在結構安全的隱患，可能會導致竹棚架倒塌。此外，部分承建商並沒有採取足夠步驟（例如沒有提供安全工作台和沒有提供安全進出途徑），防止工人從高處墮下。為確保竹棚架作業的安全，承建商須遵守職業安全及健康法例及《竹棚架工作安全守則》的要求。

發言人續稱，根據以往的經驗，三月通常是每年第一季中較多致命意外發生的月份。為防止意外發生，勞工處再次提醒承建商及僱主應保持警覺及採取足夠的安全措施，保障僱員的工作安全。僱員亦須和僱主合作，顧己及人，落實相關的安全措施。

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責任編輯：陳展棋

 

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